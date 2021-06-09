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Автозаправочная станция. Архивное фото

Олейник: нас ждут сюрпризы в отчете Совета по конкуренции на рынке нефти

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210609/35048653/nepriyatnye-syurprizy-v-otchete-soveta-po-konkurentsii-na-rynke-nefti.html

Депутат Александр Олейник считает, что после публикации отчета Совета по конкуренции на рынке нефти нас ждет несколько сюрпризов, и ассоциации, защищающие интересы нефтяников, убедятся, что в этой области много непонятного.

КИШИНЕВ, 8 июн - Sputnik. Несколько политиков призвали опубликовать отчет Совета по конкуренции о нефтяном рынке. Однако это требование больше похоже на часть избирательной кампании для партий, участвующих в парламентских выборах. Работодатели и профсоюзы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности также призвали обнародовать отчет и потребовали введения санкций против компаний, необоснованно повысивших цены на топливо.

Бензин в канистре на автозаправке
© Sputnik / Алексей Куденко
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Депутат Александр Олейник в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал мнение, что общество ждут неприятные сюрпризы, если отчет Совета по конкуренции увидит свет, а бизнес-ассоциации, защищающие интересы нефтяников, убедятся, что в этой отрасли еще многое скрыто.

"Не хотел бы говорить конкретно, но в этом отчете о каждом участнике рынка есть конкретные факты, которые их касаются, и на основе этих данных они должны будут дать аргументированный отчет о своих действиях. Для этого им дается срок в 30 дней, но, насколько я понимаю, они запросили больше времени. В течение этого периода не должно быть постороннего вмешательства в процесс опровержения фактов, установленных Советом по конкуренции. Я могу вам сказать, что нас ждут неприятные сюрпризы, когда мы прочитаем отчет, и те, кто отстаивает интересы нефтяников и игнорирует концепцию ограничения, убедятся, что в этой области много непонятных и скрытых вещей", – пояснил депутат. 

По словам Олейника, экономические агенты, владеющие 30% рынка нефтепродуктов, при всем при этом не располагают ни одной заправочной станцией.

"На заседаниях профильной комиссии, когда мы спросили операторов, почему цены растут, они открыто сказали нам, что получают указания: не повышайте либо не снижайте цены, а это недопустимо", – считает Олейник.

Заправочный пистолет. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Депутат также заявил, что он ждет, когда Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) начнет внедрять новую методологию, поскольку тогда регулирующий орган получит доступ к информации о расходах операторов, в том числе к данным об их маржинальной рентабельности. Олейник уверен, что в случае применения нового механизма ограничения цены на топливо в Молдове могут упасть на 10-15%.

В Совете по конкуренции считают, что отчет по так называемому "картельному сговору" на рынке нефтепродуктов, который якобы имел место в период 2019-2021 годов, является конфиденциальным, а его публикация станет серьезным нарушением закона и позволит компаниям, вовлеченным в расследование, оспорить в суде действия докладчика.

Штрафы, применяемые Советом по конкуренции к операторам нефтяного рынка, могут варьировать от 100 до 300 миллионов леев.

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