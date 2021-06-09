Минэкономики: Джурджулештский порт по-прежнему принадлежит Молдове

Министерство экономики и инфраструктуры выступило с пояснениями по поводу скандала вокруг покупки Международного свободного порта Джурджулешты.

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Порт и его территория принадлежат Республике Молдова, а функция оперативного управления деятельностью в порту принадлежала компания Danube Logistics, имеющей статус генерального инвестора, чей собственник изменился. Об этом говорится в сообщении для прессы Министерства экономики и инфраструктуры.

По данным ведомства, согласно Инвестиционному соглашению и ряду нормативных актов, порт и его территория принадлежат Республике Молдова, а функция оперативного управления деятельностью в Порту принадлежала ООО Danube Logistics, имевшего статус генерального инвестора.

Портовый оператор, как утверждают в Минэкономики, может управлять территорией Международного порта и использовать его, включая нефтяной и грузовой терминалы, соответствующие вспомогательные объекты, а также создавать, владеть и эксплуатировать инфраструктуру порта.

"Согласно информации, представленной ЕБРР, с 7 мая 2021 года это финансовое учреждение стало единственным конечным бенефициаром ООО Danube Logistics, оператора Международного свободного порта Джурджулешты. Соответствующая сделка была осуществлена за пределами Республики Молдова", — добавили в Минэкономики.

В этом контексте министерство отмечает, что в правоотношениях между правительством Республики Молдова и генеральным инвестором ООО Danube Logistics (юридическое лицо, резидент РМ) конечным бенефициаром которого с 7 мая стал ЕБРР, изменений не произошло.

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