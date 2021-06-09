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Молдавские леи

Молдавский лей снова сдает позиции: курс на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210609/35060796/moldavskiy-ley-snova-sdaet-pozitsii-kurs-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 9 июня. Большинство основных игроков пятивалютной корзины продолжат улучшать свои позиции.

Евро отыграет 4 бана и закрепится на уровне 21,5702 лея.

Доллар незначительно, но тоже укрепится – до 17,6906 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 9 июня в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая поднимется до 0,6533лея. Российский рубль немного подорожает и будет торговаться по 0,2453 лея, а румынский лей укрепит позиции до 4,3809 в пересчете на нацвалюту.

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