"Молдовагаз" расширяет сети в туристических регионах Молдовы

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. АО "Молдовагаз" сообщает, что более двух десятков домов села Требужены Оргеевского района до конца текущего месяца смогут подключиться к газораспределительной сети, работы по расширению которой в данный момент близки к завершению.

В целом предприятие "Орхей-газ" планирует провести такого рода работы в пяти населенных пунктах района.

"Предварительный общий бюджет программы по расширению газораспределительных сетей по всей группе АО "Молдовагаз" составит в текущем году 79,5 миллиона леев. Из указанной суммы 30 миллионов будет направлено на строительство 28,3 километра межпоселковых газопроводов, что за последние годы осуществляется впервые за счет собственных средств газораспределительных предприятий "Молдовагаз", - говорится на официальном интернет-ресурсе предприятия.

Утверждается также, что запланированные работы позволят начать газификацию целого ряда сел.

Планируется проложить 145 километров газопровода, работы будут вестись в 63 населенных пунктах. Прогнозируемое количество новых потребителей составит на первом этапе около 2500, с возможностью их удвоения в последующие периоды.

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