Как арестованный за долги Джурджулештский порт за тысячу евро перешел к ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития объявил о том, что стал единственным владельцем компании-оператора Джурджулештского порта. Тем временем в Молдове доля в компании, которой владеет ЕБРР, до сих пор остается под управлением судоисполнителей.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел кипрский офшор, который через целый ряд иностранных компаний-посредников владеет молдавской компанией Danube Logistics — оператором и генеральным инвестором Джурджулештского порта. В самой Молдове 100% доли в Danube Logistics находятся под арестом и принудительным управлением судебного исполнителя из-за давнего спора бывших собственников компании. И отказываться от установленных ограничительных мер судоисполнители не собираются, даже несмотря на смену конечного собственника.

Sputnik Молдова изучил позиции сторон и поговорил с судебным исполнителем, установившим принудительное управление в компании, управляющей портом.

С чего начался спор?

С момента основания Джурджулештского порта генеральным инвестором и оператором объекта является компания ICS Danube Logistics SRL. Именно с ней в 2005 году правительство Молдовы заключило инвестиционный договор на строительство портовых сооружений. Тогда конечным владельцем предприятия был азербайджанский бизнесмен, владелец нефтяной компании Azpetrol и молдавской сети автозаправочных станций Bemol Рафик Алиев.

В 2007 году компания Алиева — Easeur Group (ей принадлежал контрольный пакет в Danube Logistics) — получила в одном из крупнейших швейцарских банков большой кредит, который частично должен был пойти на инвестиции в Джурджулештский порт. Примерно в то же время Рафик Алиев вместе с братом Фархадом, бывшим министром экономического развития Азербайджана, оказались на родине в тюрьме по обвинению в коррупции. Позже обвинения против него были сняты.

Из-за образовавшейся задолженности перед швейцарским кредитором Credit Suisse в 2011 году Алиев продал контрольный пакет в Danube Logistics голландской компании с похожим названием — Danube Logistics Holding BV, конечным владельцем которой был и остается бывший управляющий бизнесом Алиева в Молдове гражданин Германии Томас Мозер. После этой сделки долги Danube Logistics перед Credit Suisse взял на себя Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По новому соглашению банк, как утверждают в порту, не являясь собственником Danube Logistics Holding BV, имел право на 65% дивидендов от деятельности оператора порта и на 65% суммы в случае продажи компании или ее активов.

Экс-владелец порта Рафик Алиев считает, что Мозер завладел компанией, управляющей портом, обманным путем и на протяжении многих лет пытался аннулировать сделку о продаже Danube Logistics и вернуть себе контроль над Джурджулештским портом. Новый собственник все обвинения в свой адрес отрицает.

В начале года Высшая судебная палата Молдовы поставила точку в очередной судебной тяжбе между Bemol и Мозером. Инстанция оставила в силе судебное решение, согласно которому Мозер и замглавы Danube Logistics Алла Айдов обязаны выплатить компании Алиева 177,4 миллиона леев материального ущерба, причиненного в результате некачественного управления делами компании Bemol.

Единственным активом Мозера в Молдове был Джурджулештский порт. Поэтому в начале февраля судебный исполнитель Роман Талмач установил принудительное управление 100%-ной долей в уставном капитале компании для того, чтобы взыскать с Томаса Мозера долг. В Danube Logistics действия исполнителей назвали попыткой рейдерского захвата порта.

Порт за 1000 евро

19 мая ЕБРР объявил, что приобрел 100% капитала Danube Logistics Group, став тем самым единственным владельцем оператора Международного свободного порта Джурджулешт — фирмы Danube Logistics.

В распространенном по этому поводу пресс-релизе ЕБРР отмечает, что таким образом банк "стремится способствовать продолжению успешной работы и совершенствованию порта Джурджулешты, а также привлечению международных инвесторов для его поддержки и развития".

ЕБРР напомнил, что "поддерживал строительство и эксплуатацию порта с 1995 года, а в 2013-м сменил Credit Suisse в качестве основного экономического бенефициара работы порта после рефинансирования долгов Danube Logistics по выданным кредитам".

В качестве владельца порта ЕБРР "ожидает скорейшего выполнения всех инвестиционных обязательств, предусмотренных в соглашении 2004 года между Молдовой и тогдашними операторами порта — Danube Logistics, Bemol Refinery и Bemol Retail, что принесет пользу и ускорит экономическое развитие Молдовы".

Что купил ЕБРР?

На информацию о смене порта отреагировали в Bemol. В компании уточнили, что ЕБРР приобрел акции кипрской компании Thomo Invest Ltd, принадлежащей Томасу Мозеру.

"Bemol обращает внимание, что ЕБРР пошел на этот шаг в то время, как акции Danube Logistics SRL находятся под арестом, наложенным судебным исполнителем для обеспечения исполнения судебного решения в отношении Томаса Мозера, ставшее окончательным по решению суда высшей инстанции", — заявили в компании.

Bemol пообещал "поддерживать связь с ЕБРР относительно влияния передачи акций Thomo Invest Ltd на Кипре на арест акций Danube Logistics SRL".

В прессе спустя несколько дней после сообщения ЕБРР был опубликован документ, согласно которому банк приобрел долю в кипрской компании Thomo Invest Ltd за одну тысячу евро.

Также в прессе была опубликована информация о том, каким образом кипрский офшор имеет отношение к молдавскому порту.

Дело в том, что молдавской компанией Danube Logistics SRL владеет голландская Danube Logistics Holding BV, за ней стоит Danube Holding BV (тоже Нидерланды), ее владельцем значится офшор на Кипре Thomo Invest Ltd, который принадлежал компании Febania GmbH (Австрия) и уже ею в свою очередь владел тот самый Томас Мозер.

ЕБРР купил порт — но не владеет им

По словам судебного исполнителя Романа Талмача, установившего принудительное управление долей Мозера в Danube Logistics, ЕБРР обжаловал меры, установленные исполнителем, но они до сих пор остаются в силе. А недавно решение суда первой инстанции о приостановлении действия ограничительных мер на время рассмотрения спора было отменено Апелляционной инстанцией.

"Понятно, что должник пытается уклоняться от исполнения, но для этого и есть судебные исполнители, чтобы в конечном счете заставить должника заплатить", — говорит Талмач.

Исполнитель также рассказал, как теперь можно взыскать долг Мозера с Danube Logistics, если он более не является владельцем порта.

"Я думаю, что здесь будут дополнительные иски или должника будут привлекать к уголовной ответственности за неисполнение решения, может быть, взыскатель оспорит сделку. Сейчас трудно сказать, юристы компании (Bemol – прим. ред.) должны проработать стратегию защиты", — говорит Талмач.

По словам судебного исполнителя, несмотря на изменение конечного владельца Danube Logistics, оснований для отмены принудительного управления нет.

"Я не вижу оснований. Мое определение вынесено 25 февраля. Оно касается имущества, которое принадлежит Мозеру. Это означает проверку бухгалтерского учета за год, два или три. Для того, чтобы установить движение средств компании и выяснить, получал ли господин Мозер прямо или косвенно свои дивиденды", — объясняет исполнитель.

Талмач также был проинформирован о том, что ЕБРР приобрел компанию владельца оператора порта всего за одну тысячу евро, но отмечает, что не видел должным образом легализованных документов, подтверждающих это. По его словам, должник должен был задекларировать все суммы, полученные в результате сделки, потому как на них также может быть обращено взыскание.

Чей в итоге порт?

Все точки над i в вопросе права собственности на Джурджулештский порт 9 июня расставило правительство. Министерство экономики и инфраструктуры выступило с пояснениями по поводу скандала вокруг покупки Международного свободного порта Джурджулешты.

"Порт и его территория принадлежат Республике Молдова, а функция оперативного управления деятельностью в порту принадлежала компании Danube Logistics, чей собственник изменился", — заявили в Министерстве экономики.

По данным ведомства, согласно Инвестиционному соглашению и ряду нормативных актов, порт и его территория принадлежат Республике Молдова, а функция оперативного управления деятельностью в Порту принадлежала ООО Danube Logistics, имевшего статус генерального инвестора.

Портовый оператор, как утверждают в Минэкономики, может управлять территорией Международного порта и использовать его, включая нефтяной и грузовой терминалы, соответствующие вспомогательные объекты, а также создавать, владеть и эксплуатировать инфраструктуру порта.

Министерство отмечает, что в правоотношениях между правительством Республики Молдова и генеральным инвестором ООО Danube Logistics (юридическое лицо, резидент РМ), нынешним собственником которого с 7 мая стал ЕБРР, изменений не произошло.

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