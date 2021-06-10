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Молдавские леи

Сюрпризы молдавского лея: курс на конец недели

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210610/35073353/syurprizy-moldavskogo-leya-kurs-na-konets-nedeli.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 10 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 11 июня. Большинство основных игроков пятивалютной корзины потеряют в цене на фоне подорожания молдавского лея. 

Евро потеряет 5 банов и закрепится на уровне 21,5242 лея.

Доллар незначительно подешевеет до 17,6884 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 11 июня в небольшом минусе окажется украинская гривна, которая опустится до 0,6524 лея. Российский рубль немного подешевеет и будет торговаться по 0,2450 лея, а румынский лей сдаст позиции до 4,3726 лея в пересчете на нацвалюту.

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