Открыть бизнес в России: каких успехов добился предприниматель из Молдовы

Юрий Ников – молдавский предприниматель, который участвовал в одном из самых грандиозных международных экономических мероприятий, недавно состоявшихся в России.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Бизнесмен из Молдовы Юрий Ников стал лауреатом премии "Проект года" на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Бизнесмену удалось заключить пять контрактов с партнерами в России, что открывает для него новые перспективы.

Так, в ближайшее время будет построено пять фабрик по сушке овощей и фруктов в различных регионах. По словам Никова, две фабрики уже практически готовы, другие уже находятся в процессе постройки.

Он рассказал, что представил на форуме проект завода, планируемого к открытию в Унгенах. Подобное предприятие в Молдове могло бы перерабатывать 70 тысяч тонн овощей и фруктов. Как считает бизнесмен, это довольно прибыльный бизнес и переработка такого количества продукции могла бы стать серьезной помощью и для местных фермерам.

"К осени будут работать два завода, а затем и другие три. Порядка 20% бизнеса финансируется моими партнерами, а 80% – российскими банками, под 2% в год. Мы также будем получать экспортные субсидии. Если мы выйдем на экспорт в 50%, мы получим стопроцентные субсидии. Это очень выгодно", – рассказал предприниматель в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Iurie Nicov

Общая стоимость этого проекта – 50 миллионов евро (по 10 миллионов на каждый завод).

По словам Никова, многие бизнесмены из нашей страны стремятся уехать в Россию, Румынию или другие страны, чтобы развивать свое дело там. Глядя на текущие политические события, экономические агенты дважды подумают, прежде чем нанимать сотрудников или делать инвестиции в местный бизнес, поэтому многие решают уйти с рынка Молдовы.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. В мероприятии приняли участие более 13 000 человек из 140 стран мира.

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