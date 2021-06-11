Нацбанки Молдовы и Румынии подписали новое соглашение о сотрудничестве

Договор должен расширить сотрудничество между двумя странами, а также усилить поддержку Молдовы в вопросе выполнения всех условий соглашения об Ассоциации с ЕС.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу и президент румынского Национального банка Мугур Исэреску подписали в пятницу новое соглашение о сотрудничестве.

Ранее два финрегулятора уже работали вместе в рамках другого соглашения, которое решили заменить. Глава НБМ объяснил необходимость подписания нового документа.

"С 2011 года в финансово-банковских системах Молдовы и Румынии было множество реформ. Поэтому сейчас есть необходимость в акте иного уровня. Новое соглашение – это очень содержательный документ", – отметил Армашу.

Он пояснил, что новые положения в соглашении теперь будут соответствовать новым регламентам и вызовам.

Согласно документу, как отметил Армашу, у двух структур теперь будут более обширные цели и надежная поддержка, особенно в области выполнения молдавским Нацбанком всех условий договора об Ассоциации между Молдовой и Евросоюзом.

"Наша цель – поддерживать макрофинансовую стабильность в контексте европейских и международных тенденций. За нашей спиной – уже 20 лет сотрудничества по старому соглашению. Обе страны в это время развивались, теперь настало время обновить документ", – сказал, в свою очередь, глава Нацбанка Румынии.

По словам Исэреску, представители двух финрегуляторов нацелены на продолжение длительного и крепкого партнерства в областях, представляющих взаимный интерес.

Ранее Национальный банк Молдовы отметил 30-летний юбилей. По этому случаю выпустили юбилейную монету.

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