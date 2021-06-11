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Мэр Кишинева на Петербургском Международном Экономическом Форуме

Итоги участия Чебана в ПМЭФ-2021 для Кишинева: что рассказал примар

© Sputnik / Anna Yuriy
Экономика
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Sputnik Молдова
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Международный экономической форум в Санкт-Петербурге помог представителям кишиневской администрации наладить связь с коллегами из России и других стран.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова, каких договоренностей ему удалось достичь на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

По словам Чебана, кишиневская администрация благодаря форуму смогла наладить связи со многими российскими городами, в том числе подписать соглашения о сотрудничестве.

"Подписано соглашение с Обнинском. Мы хотим взаимодействовать в экономической и социальной сферах. Также там очень развита наука и спорт. В Обнинске есть технопарки для детей, у них развиты технологии в сельском хозяйстве. Многие там изучают энергетику, особенно ядерную энергию. У "Росатома" там есть офис", – рассказал Чебан.

По словам примара, муниципальные власти рассматривают возможность сотрудничества Государственного аграрного университета и Государственного технического университета Молдовы с коллегами из Обнинска. В частности, как отметил Чебан, студенты этих двух молдавских вузов могли бы ездить в Россию на практику.

Ион Чебан
© Sputnik / Mihai Caraus
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Кроме того, как добавил градоначальник, подписано соглашение с другим развитым городом – Казанью. Как считает Чебан, коллеги из столицы Татарстана могут поделиться опытом организации работы городского транспорта, а также социальной и экономической составляющей управления.

"Санкт-Петербург – прекрасный город со всех точек зрения, особенно с экономической стороны. Там очень продвинутая и интересная модель развития. Все города России – разные. Нужно понимать, что это также город номер один с точки зрения науки", – отметил кишиневский градоначальник.

Чебан рассказал и о том, что кроме сотрудничества с российскими партнерами, представителям Кишинева благодаря ПМЭФ-2021 удалось возобновить связи с коллегами из Израиля, Турции и других стран.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. В мероприятии приняли участие более 13 000 человек из 140 стран мира.

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