Жители Молдовы берут больше кредитов — рост почти на четверть

Чаще всего кредиты в Молдове берут для занятия коммерческой деятельностью, на втором месте — покупка и строительство жилья.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. За первые четыре месяца 2021 года жителям Молдовы было выдано новых кредитов на сумму 11,9 миллиарда леев, что на 24,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Министерство экономики и инфраструктуры.

В этом новом кредитном портфеле наибольшая доля (22,9%) принадлежит средствам, направленным на коммерческую деятельность. За ними следуют кредиты на покупку и строительство недвижимости (18,1%).

Около 17,2% новых кредитов взяты для текущего потребления, 8,2% — для инвестирования в сельское хозяйство, 7% — в пищевую промышленность.

Наибольший рост был зарегистрирован по кредитам, выданным на покупку и строительство, их объем вырос по сравнению с апрелем 2020 года на 30,9%.

Сальдо кредитов сельскохозяйственного назначения увеличилось на 24,2%. Министерство объясняет этот рост реализацией программы процентного субсидирования банковских кредитов, взятых в период с 1 мая по 31 декабря 2020-го в рамках мер по поддержке аграриев, пострадавших от стихийных бедствий.

Основная доля новых займов (63,6% от общего объема) предоставлена юридическим лицам. В то же время объем новых кредитов, выданных физическим лицам, увеличился в 1,7 раза. Среди них больше всего потребительских (61%), на покупку недвижимости (28,9%), а также на другие цели (10,1%).

Сальдо кредитов в целом по экономике выросло на 13,4% по сравнению с концом апреля 2020 года и составило 51 миллиард леев.

В то же время в январе-апреле 2021 года новых депозитов было привлечено на сумму всего 53,1 миллиона леев, что на 4,7% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Покрытие кредитов депозитами составило 154,2%. Это указывает на то, что у банков достаточно ресурсов для наращивания кредитования, считает министерство.

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