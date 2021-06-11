Изменения на валютном рынке: обменный курс на несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 14 июня. После выходных большинство основных игроков пятивалютной корзины выйдут в небольшой плюс. К примеру, доллар станет тверже на один бан и установится на уровне в 17,6965 лея.

Евро проиграет два бана и возьмет планку в 21,504 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 14 июня в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2471 лея. Украинская гривна поднимется до 0,6549 лея, а румынский лей несколько сдаст позиции – 4,3712 в пересчете на нацвалюту.

В выходные доллар торгуется по 17,6884 лея, евро – по 21,5242 лея, российский рубль – по 0,245 лея, украинская гривна – по 0,6524 лея, а румынский лей – по 4,3726 лея.

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