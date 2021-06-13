Поздний и слабый урожай ягод: что будет с ценами

Недавние дожди и низкая температура повлияли на сельхозкультуры. В этом году урожай ягод, выращенных в Молдове, ожидается на две-три недели позже.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Больше всего от погодных условий страдают клубника, малина, ежевика, крыжовник, смородина, а также другие сезонные фрукты, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель ассоциации "Ягоды Молдовы" Анета Ганенко.

"В этом году все фрукты появятся поздно из-за дождя и более низкой температуры. И урожай меньше, потому что мы до сих пор пожинаем плоды прошлогодней засухи. У нас будет меньше ягод", – отметила Ганенко.

© Photo : AgroExpert Анета Ганенко.

"В ценообразование вовлечены и другие факторы: экономический кризис, покупательная способность ниже, но и наши расходы выше. Все это вместе формирует цену", – объяснила специалист.

Однако, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются фермеры, по словам собеседницы, цены на ягоды существенно не изменятся.

В 2020 году в Молдове было зарегистрировано около 4,1 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений.

В 2019 году собрано примерно 15,5 тысячи тонн продукции.

А в 2018 году фиксировали рост экспорта ягод по сравнению с 2016 годом на 36%. Тогда показатель составил около трех тысяч тонн. Крупнейшие потребители ягод – в ЕС, это Германия, Франция, Великобритания, Бельгия.

Чаще всего в Молдове выращивают клубнику, малину, черную смородину.

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