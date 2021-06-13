Поздний и слабый урожай ягод: что будет с ценами

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Больше всего от погодных условий страдают клубника, малина, ежевика, крыжовник, смородина, а также другие сезонные фрукты, рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова председатель ассоциации "Ягоды Молдовы" Анета Ганенко.
"В этом году все фрукты появятся поздно из-за дождя и более низкой температуры. И урожай меньше, потому что мы до сих пор пожинаем плоды прошлогодней засухи. У нас будет меньше ягод", – отметила Ганенко.
"В ценообразование вовлечены и другие факторы: экономический кризис, покупательная способность ниже, но и наши расходы выше. Все это вместе формирует цену", – объяснила специалист.
В 2020 году в Молдове было зарегистрировано около 4,1 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений.
В 2019 году собрано примерно 15,5 тысячи тонн продукции.
А в 2018 году фиксировали рост экспорта ягод по сравнению с 2016 годом на 36%. Тогда показатель составил около трех тысяч тонн. Крупнейшие потребители ягод – в ЕС, это Германия, Франция, Великобритания, Бельгия.
Чаще всего в Молдове выращивают клубнику, малину, черную смородину.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>