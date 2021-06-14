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Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций

НАРЭ приняло новую Методику определения цен на топливо

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210614/35110350/anre-prinyalo-novuyu-metodiku-opredeleniya-tsen-na-toplivo.html

В ведомстве считают, что рыночные цены должны способствовать надежному и эффективному снабжению потребителей нефтепродуктами и обеспечивать их "законные интересы".

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. В понедельник, 14 июня, состоялось открытое онлайн-заседание Совета директоров Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ), где была утверждена Методика определения цен на топливо.

Как сообщает официальный интернет-ресурс ведомства, документ призван регулировать формирование рыночных цен на нефтепродукты.

"Механизм, применяемый для расчета рыночных цен на основные нефтепродукты и сжиженный газ, предусматривает, что они должны определяться каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные в соответствии с положениями данной Методики", – сообщили в НАРЭ.

Бензин в канистре на автозаправке
© Sputnik / Алексей Куденко
Когда потребитель сможет сам рассчитать цену на топливо
В ведомстве считают, что рыночные цены должны способствовать надежному и эффективному снабжению потребителей нефтепродуктами и обеспечивать их "законные интересы".

Также сообщается, что одобренная на заседании методика включает механизм, с помощью которого нефтяные компании, наряду с импортом топлива, должны назначать каждой стороне максимальную рыночную цену.

"Эта цена будет основана на следующих элементах: котировках акций Platts за 14 дней до импорта, торговой наценке, установленной НАРЭ, ставке акцизов и ставке НДС, предусмотренных Налоговым кодексом", – говорится на официальном сайте ведомства.

Предполагается, что в результате внедрения Методики будет обеспечено точное соответствие конечных цен на каждую тонну/литр нефтепродуктов с международными биржевыми котировками.

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