Потребители оплатили счета "Молдовагаза" почти на 100%

Поставщик природного газа отчитался по объему потребления и оплате бытовыми и промышленными получателями голубого топлива.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Объем потребления природного газа в мае составил 43,2 миллиона кубометров, что на 3% ниже показателей того же периода 2020 года.

В то же время по сравнению с апрелем 2021-го этот показатель уменьшился на 55,4 миллиона кубических метров, или около 56,2%, сообщает "Молдовагаз".

По данным предприятия, бытовые потребители погасили более 96% выставленных в счетах сумм, что несколько лучше, чем за тот же период прошлого года. Юридические лица оплатили счета более чем на 98%. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,8%, что соответствует показателям мая прошлого года.

За отчетный период от сети было отключено 523 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 919,4 тысячи леев, сообщает "Молдовагаз".

В целом по состоянию на конец мая "Молдовагаз" выручил за поставленный газ 2,6 миллиарда леев, что покрывает 98% объема поставок.

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