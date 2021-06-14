Новые правила формирования цен на бензин: чем недовольны эксперты и поставщики

Новая методология цен на топливо и предельно низкая наценка для топливных компаний была встречена профильными компаниями в штыки. По мнению специалистов это может привести к неконтролируемому росту цен.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. В понедельник, 14 июня, Совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ), утвердил новую методологию определения цен на топливо и максимально возможную торговую наценку (маржу) топливных компаний. Методология вступит в силу с 1 июля. Новые правила игры на топливным рынке с разных позиций раскритиковали и профильные специалисты, и участники рынка. По мнению экспертов, слишком "жесткая" маржа может быть отменена судом, что приведет к последующему неконтролируемому росту цен.

Новые правила установления цен

Новая методология основана на законопроекте, принятом в начале апреля 2021 года.

Согласно утвержденному документу, цена на литр топлива должна быть привязана к котировкам американского агентства Platts, а маржа топливных компаний — ограничена НАРЭ. Похожая методология действовала в Молдове с 2016 по 2018 год.

Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так:

Средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.

Согласно новой методологии, максимальные розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ будут рассчитываться из расчета один литр отдельно для каждого вида нефтепродуктов и каждой импортируемой партии по вышеуказанной формуле.

Более того, каждый рабочий день до 12.00 НАРЭ будет публиковать на своем сайте максимальную стоимость импортируемого топлива в леях, исходя из котировок Platts и обменного курса (без учета маржи и налогов), по каждому нефтепродукту отдельно. Эти индикаторы будут использоваться игроками топливного рынка для расчета максимального уровня цен для каждой партии, ввозимой на следующий день начиная с 00.01.

Розничные торговые цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ станут устанавливаться каждым экономическим оператором отдельно и не должны будут превышать максимальные цены, определенные в соответствии с методологией. Изменение максимальных цен не обязывает поставщиков устанавливать новые цены, если действующая не превышает максимальных значений.

Согласно методологии, как только на отдельно взятой заправочной станции закончится очередная партия топлива, новые цены на топливо не будут устанавливаться раньше следующего дня.

На второе полугодие 2021 года НАРЭ установило следующую маржу: 2,33 леев на литр для бензина и дизтоплива и 1,98 лея для сжиженного газа.

Маржа от розничной продажи нефтепродуктов, согласно методологии, включает транспортные расходы и страхование на территории Республики Молдова (включая маржу НПЗ), погрузочно-разгрузочные работы, хранение, прочие розничные расходы и прибыль.

Методология и маржа была принята членами НАРЭ единогласно.

Представитель Ассоциации иностранных инвесторов Кристина Тискул во время заседания НАРЭ заявила, что по подсчетам топливных компаний, которые входят в ассоциацию, предложенная НАРЭ маржа не покроет операционные расходы компаний.

"В результате подсчетов мы установили, что маржа в 2,33 леев на литр для бензина 1,98 на сжиженный газ не покрывает минимальных необходимых расходов компаний, не говоря о каком-либо доходе. Это приведет к беспрецедентным потерям на рынке", — заявила Тискул.

Она же заявила, что в случае принятия методологии, компаниям понадобится не менее полугода, для того чтобы привести в соответствие свои информационные программы.

Представителя Ассоциации иностранных инвесторов поддержал представитель одной из крупных топливных компаний Корнел Константинеску. Он упрекнул НАРЭ в том, что торговая маржа топливных компаний была установлена без консультаций с участниками рынка и исходя из непонятных критериев.

Мнения специалистов

Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что новая методология - это шаг в неверном направлении.

"Другое дело, что мы не можем обвинять НАРЭ, которое вынуждено было принять эту методологию в соответствии с новым законом. НАРЭ сделало то, что смогло", — говорит Парликов.

По мнению эксперта, на конкурентном рынке не может существовать такого понятия, как максимально возможная цена.

"Логика конкурентного рынка в том, чтобы компании боролись за потребителя путем снижения цены", — говорит Парликов.

По его словам, когда на внешних рынках цена растет, маржа топливных компаний самая низкая, проблема в том, что когда цены падают, компании не спешат их уменьшать на внутренних рынках.

Специалист считает, что попытка жесткого ограничения цен на топливо может привести к дефициту топлива в стране. С другой стороны, утверждает специалист, при слишком высоких максимальных ценах установленных регулятором, их смысл полностью теряется.

"Невозможно установить универсальный плафон для этого рынка. На этом рынке должна быть конкуренция", — утверждает Парликов.

По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, новая методология в ее нынешнем виде приведет к исчезновению мелких топливных компаний и волнениям на рынке перед парламентскими выборами.

"Рынок нефтепродуктов — самая обсуждаемая тема в последние почти два года. И в этом году мы уже являемся свидетелями 10-го повышения цен на нефтепродукты, что сильно раздражает потребителей, и политики стали очень активными, особенно сейчас, перед выборами", — пишет Ионицэ в своем блоге.

В этих условиях, по словам эксперта, НАРЭ решило "проявить заботу" о потребителях и утвердить как методологию расчета, так и торговую наценку. Анализ эксперта показывает, что НАРЭ решило предложить гражданам "иллюзию низких цен на нефтепродукты".

"Иначе я не могу объяснить, как в условиях, когда с 2016 года по настоящее время в Молдове зарплаты выросли на 67%, инфляция на 20%, местные налоги на 200%, а новая торговая наценка, утвержденная НАРЭ, на 40% ниже, чем в 2016 году", — пишет Ионицэ.

Специалист утверждает, что незаконную, по его мнению, коммерческую маржу, суд аннулирует по первому требованию нефтяников.

"Очевидно, что сразу после выборов, после того как исчезнут последние мелкие компании, эти коммерческие наценки будут аннулированы судом, и нефтяные компании получат желаемый тариф, который, безусловно, будет намного выше, чем тот, который обычно должен быть утвержден НАРЭ", — пишет Ионицэ.

Эксперт обратился к руководству НАРЭ с целью установить справедливые цены на рынке нефтепродуктов, а не заниматься пиаром накануне выборов.

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