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Новости рынка валют: обменный курс на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210614/35118966/novosti-rynka-valyut-obmennyy-kurs-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 15 июня. В начале недели большинство основных игроков пятивалютной корзины подешевеют по отношению к национальной валюте. К примеру, доллар станет тверже на два бана и установится на уровне в 17,7120 лея.

Евро, наоборот, проиграет четыре бана и опустится до 21,4696 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 15 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2451 лея. Украинская гривна поднимется до 0,6561 лея, а румынский лей несколько сдаст позиции, до – 4,3643 в пересчете на нацвалюту.

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