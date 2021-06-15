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Черешня

В Молдове стремительно дешевеет черешня

© CC BY 2.0 / Clare Black / Cherrys
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210615/35121795/moldova-tsena-chereshnya.html

При этом ожидаемый урожай черешни в Молдове в этом году будет как минимум на 20% ниже, чем прошлогодний.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Всю минувшую и начало нынешней недели в Молдове дешевеет черешня, стоимость ее за этот период упала почти на четверть.

Так, оптовые цены на плоды диаметром менее 26 миллиметров к концу недели снизились до 18-25 леев за килограмм, розничные цены составили 30-35 леев. Между тем, по данным профильного онлайн-издания EastFruit, крупной черешни однородной спелости в продаже все еще нет.

Эксперты прогнозируют, что и по ходу текущей недели цены на черешню в Молдове продолжат падать по мере поступления на внутренний рынок плодов среднего и низкого качества.
Черешня. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
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В то же время руководители ведущих садоводческих предприятий республики называют "комфортной" оптовую цену на черешню высокого качества уровнем не ниже 35-40 леев за килограмм.

Кроме того, период массовой уборки урожая черешни сдвинулся в Молдове не менее, чем на неделю. Причина – большой перепад дневных и ночных температур, замедливший процесс созревания средне- и позднеспелых сортов.

При этом ожидаемый урожай черешни в Молдове в этом году будет как минимум на 20% ниже, чем прошлогодний.

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Теги:
рост цены, урожай, молдавская черешня

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