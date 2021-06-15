Banca de Economii может потребовать от "Газпромбанка" 100 миллионов долларов

Национальный банк Молдовы прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном иске к российскому "Газпромбанку" о взыскании 100 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Нацбанк не планирует и не планировал направлять в суд требование о взыскании с "Газпромбанка" 100 миллионов долларов. Возможность предъявления требований к российскому банку изучает находящийся в процессе ликвидации Banca de Economii вместе с прокурорами, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"НБМ не готовил и не подавал такой иск. При этом находящийся в процессе ликвидации Banca de Economii совместно с прокуратурой изучает возможность начала подобных действий в отношении "Газпромбанка", — сообщили в Нацбанке.

При этом Нацбанк не сообщает, на чем основаны требования Banca de Economii.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что НБМ готовит иск с требованием взыскать с "Газпромбанка" 100 миллионов долларов. Требование якобы связано с хищением денег из корреспондентского счета Banca de Economii в этом банке с использованием поддельных ордеров.

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