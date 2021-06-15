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Падение доллара и евро: обменный курс на среду

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210615/35131424/padenie-dollara-i-evro-obmennyy-kurs-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 16 июня. В середине недели большинство основных игроков пятивалютной корзины подешевеют по отношению к национальной валюте.

Так, американский доллар незначительно упадет в цене до 17,7049 лея.

Евро также потеряет еще один бан и опустится до 21,4503 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал "тверже" на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 16 июня в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2462 лея. Украинская гривна поднимется до 0,6576 лея, а румынский лей несколько сдаст позиции, до 4,3559 лея в пересчете на нацвалюту.

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