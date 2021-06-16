Эксперт: в Молдове может появиться монополист на рынке нефти

Новая методология определения цены может оказаться неэффективной, а в определенных ситуациях - привести к появлению монополиста на рынке нефтепродуктов или же и вовсе блокировке рынка.

КИШИНЕВ, 15 июн - Sputnik. Новая методика расчета цен на топливо, утвержденная в понедельник Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), не создаст условий для снижения цен, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший директор этого ведомства Виктор Парликов.

По его мнению, недавно утвержденная методика расчета цен на топливо может привести к укреплению монополии на рынке нефти, и проблемы в этом секторе не будут решены.

"Лично я не жду решения проблем на рынке. Напротив, я считаю, что это шаг в неправильном направлении. Нужно убедиться, что между ними идет борьба, что она принесет пользу потребителям в плане цены. Одно дело, когда вы регулируете монополиста, убираете то, что незаконно, устанавливаете его норму прибыльности, но вы не можете сделать то же самое с пятью компаниями с разной структурой затрат, у которых есть разные контракты. Нельзя всех взять и усреднить, потому что это среднее приводит к тому, что вы концентрируете рынок на нескольких более крупных компаниях, а более мелкие вы снимаете с рынка", - пояснил Парликов.

Более того, как полагает эксперт, это может привести к тупику на рынке, и обычные люди могут оказаться в ситуации, когда они не смогут покупать бензин, потому что запасы скоро кончатся.

"Если методологию отменить и вместо нее не придумать что-то другое, это будет значить, что операторы просто заморозят цены на некоторое время. Если что-то подобное произойдет, рынок будет заблокирован. Нефтяные компании просто закроют станции, и это все произойдет всего за несколько дней. Максимум через неделю нефтепродукты останутся только для полиции, скорой помощи, и все", - считает Парликов.

© Sputnik / Mihai Caraus Виктор Парликов.

Напомним, 14 июня НАРЭ утвердило новую методологию расчета и применения цен на нефтепродукты, после того как в начале апреля 2021 года парламент принял в окончательном чтении законопроект депутата Александра Олейника о новом регулировании цен на горючее.

Новый механизм определения цен подразумевает, что они будут устанавливаться каждым оператором отдельно, но стоимость не может превышать порога, предусмотренного новой методологией.

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