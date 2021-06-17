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Провал евро и скачек доллара: обменный курс на пятницу

© Sputnik / Александр Чипурин
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 17 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 18 июня. В конце недели основные игроки пятивалютной корзины нестабильны по отношению к национальной валюте.

Так, американский доллар прибавит сразу семь банов и поднимется до 17,7805 лея.

Евро потеряет сразу 15 банов и будет торговаться по 21,2165 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал "тверже" на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 18 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2449 лея. Украинская гривна также поднимется  до 0,6548 лея, а румынский лей несколько подешевеет, до 4,3076 лея в пересчете на нацвалюту.

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