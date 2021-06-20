Объем наличных денег в обращении вырос по сравнению с началом года

Объем поступлений наличных денег вырос в основном за счет операций по продаже потребительских товаров.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Объем поступлений наличных денег с января по май увеличился на 23,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 55,7 миллиона леев.

По данным Национального банка Молдовы, рост объема поступлений наличности объясняется в основном увеличением количества операций по продаже потребительских товаров.

Поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам, напротив, сократились на 4,7% по сравнению с периодом с января по май 2020 года.

Выросли также и объемы выдачи наличных в банках — на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост связан в основном с увеличением выдачи молдавских леев при покупке валюты физическими лицами.

Выдачи с банковских счетов физических лиц выросли на 16,6% и составили около 12,9 миллиона леев.

Объем наличных денег в обращении увеличился по сравнению с концом прошлого года на 6,7%.

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