14:46 20 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.78
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.65
Поиск
Молдавские леи

Объем наличных денег в обращении вырос по сравнению с началом года

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
36 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/09/35060385.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210620/35183268/obem-nalichnyh-deneg-v-obrashenii-vyros-po-sravneniyu-s-nachalom-goda.html

Объем поступлений наличных денег вырос в основном за счет операций по продаже потребительских товаров.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Объем поступлений наличных денег с января по май увеличился на 23,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 55,7 миллиона леев.

Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
© Sputnik / Vadim Rusu
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

По данным Национального банка Молдовы, рост объема поступлений наличности объясняется в основном увеличением количества операций по продаже потребительских товаров.

Поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам, напротив, сократились на 4,7% по сравнению с периодом с января по май 2020 года.

Выросли также и объемы выдачи наличных в банках — на 24,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост связан в основном с увеличением выдачи молдавских леев при покупке валюты физическими лицами.

Выдачи с банковских счетов физических лиц выросли на 16,6% и составили около 12,9 миллиона леев.

Объем наличных денег в обращении увеличился по сравнению с концом прошлого года на 6,7%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Нацбанки Молдовы и Румынии подписали новое соглашение о сотрудничестве
Banca de Economii может потребовать от "Газпромбанка" 100 миллионов долларов
Теги:
деньги, валюта, Национальный банк

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: водная катастрофа – последствия сильных ливней в Крыму
Greece: Cruise ship restarts sailing from Athens with fully vaccinated passengers
Видео: бесковидный рейс – Греция вновь запускает круизные лайнеры
Какие зарплаты получают в Молдове и в соседних странах
Официальный рейтинг: зарплаты в Молдове и соседних странах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться