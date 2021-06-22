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Падение молдавского лея и сюрпризы евро и доллара: курс на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210622/35213957/syurprizy-evro-i-dollara-kurs-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 22 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 23 июня. В середине недели большинство игроков пятивалютной корзины подорожают по отношению к национальной валюте.

Так, американский доллар прибавит пять банов и поднимется до 17,9703 лея.

Евро прибавит столько же и будет торговаться по 21,3729 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал "тверже" на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 23 июня в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2456 лея. Украинская гривна опустится до 0,6565 лея, а румынский лей прибавит – до 4,3395 лея в пересчете на нацвалюту.

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Теги:
молдавский лей, доллар, евро, курс валют

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