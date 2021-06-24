Главы МИД Молдовы, Украины и Грузии встретились с Еврокомиссаром по торговле

Представители внешнеполитических ведомств "Ассоциированного трио" совершили визит в Брюссель, где провели встречи с европейскими чиновниками.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой и его коллеги из Грузии и Украины Давид Залкалиани и Дмитро Кулеба провели совместную встречу с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии и еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом.

Как сообщили в пресс-службе правительства Молдовы, в ходе встречи главы дипломатических ведомств трех стран подтвердили "общую заинтересованность в углублении экономической и отраслевой интеграции с ЕС в контексте реализации сложных и всеобъемлющих соглашений об ассоциации и зонах свободной торговли с ЕС (DCFTA), в этой связи была выражена заинтересованность в продолжении диалога, налаженного путем организации совещаний на уровне министров в области торговли и изучения новых областей, представляющих общий интерес".

Официальные лица Молдовы, Украины и Грузии подтвердили свою приверженность реализации и использованию потенциала всеобъемлющих зон свободной торговли с ЕС, а также заинтересованность в углублении экономической интеграции во внутренний рынок ЕС.

Аурелиу Чокой подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в расширении ассортимента товаров, экспортируемых на рынок ЕС, в том числе товаров животного происхождения и промышленных товаров. Подтвержден большой интерес к работе над присоединением к Единой европейской платежной зоне в евро (SEPA), а также к углублению сотрудничества в процессе цифровой трансформации.

Тема макрофинансовой помощи ЕС была рассмотрена с целью определения наилучших способов ее предоставления.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис подтвердил готовность к тесному сотрудничеству с ассоциированными партнерами с точки зрения полного использования потенциала DCFTA, а также продвижения других сфер экономической и отраслевой интеграции.

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