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Молдавский лей падает все ниже: курс на конец недели

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 28 июня. В начале следующей недели большинство игроков пятивалютной корзины подорожают по отношению к национальной валюте.

Так, американский доллар прибавит два бана и поднимется до 18,0110 лея.

Евро незначительно подорожает и будет торговаться по 21,5149 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал "тверже" на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 28 июня в небольшом плюсе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2497 лея. Украинская гривна поднимется до 0,6589 лея, а румынский лей прибавит до 4,3671 лея в пересчете на нацвалюту.

В выходные доллар торгуется по 17,17,99913 лея, евро – по 21,4896 лея, российский рубль – по 0,2489 лея, украинская гривна – по 0,6535 лея, а румынский лей – по 4,3689 лея.

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Теги:
курс, лей, Доллар, евро

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