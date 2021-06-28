23:30 28 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD18.01
  • RUB0.25
  • RON4.37
  • UAH0.66
Поиск
Доллар и евро

Откат доллара и евро: курс валют на следующий день

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
Получить короткую ссылку
103 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/04/31909187.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210628/35287045/evro-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 29 июня. Все основные игроки пятивалютной корзины несколько ухудшат свои позиции. Евро окажется в минусе на три бана и закрепится на уровне 21,4884 лея.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
Топ основных подорожаний: на что в Молдове взвинтили цены

Доллар вновь опустится ниже 18-леевой планки и просядет на два бана – до 17,9993 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 29 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который разместится на уровне в 0,2493 лея. Украинская гривна подешевеет до 0,6586 лея, а румынский лей – до 4,3613 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Кубышка в кризис: как жители Молдовы хранят свои деньги
Теги:
молдавский лей, доллар, евро, курс валют

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Лето в Кишиневе
Фото: знойное, городское, твое - лето в Кишиневе
Canada: Two Catholic churches burned down on indigenous land
Видео: вновь пожары – в Канаде злоумышленники подожгли еще две церкви
Чемпионат Европы по футболу - 2021 1/8
Чемпионат Европы по футболу - 2021, 1/8 финала

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться