Укрепление молдавского лея и падение евро и доллара: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 29 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 30 июня. Все основные игроки пятивалютной корзины несколько ухудшат свои позиции. Евро окажется в минусе сразу на девять банов и закрепится на уровне 21,3989 лея.

Доллар за сутки потеряет еще два бана и просядет до 17,9755 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 30 июня в небольшом минусе окажется российский рубль, который разместится на уровне в 0,2477 лея. Украинская гривна немного подорожает до 0,6614 лея, а румынский лей упадет до 4,3430 в пересчете на нацвалюту.

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