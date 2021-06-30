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Япония предоставит Молдове 15 миллионов евро: на что потратят деньги

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210630/35305417/yaponiya-predostavit-moldove-15-millionov-evro-na-chto-potratyat-dengi.html

Исполняющий обязанности министра внутренних дел республики Павел Войку рассказал, на какие цели Молдова израсходует миллионы из японского гранта.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Правительство Японии намерено предоставить Молдове грант в размере порядка 15 миллионов евро. Деньги пойдут на внедрение проекта по усовершенствованию противопожарного оборудования Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Европейская комиссия. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Молдова получит от Еврокомиссии грант в размере 15 миллионов евро

За проект постановления о начале переговоров и утверждения подписания соответствующего соглашения проголосовали члены правительства Молдовы на заседании в среду.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку сообщил, что цель этого соглашения – наращивание потенциала бригад Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, а именно путем оснащения структур 10 пожарными автолестницами и 9 спецмашинами для ликвидации пожаров, оборудованием, а также спецподготовкой пожарных и спасателей.

По его словам, реализация соглашения не приведет к дополнительным затратам или финансовым обязательствам со стороны Молдовы.

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Теги:
правительство, Япония, Молдова

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