19:03 30 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.40
  • USD17.98
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Молдвагаз

В "Молдовагаз" рассказали о потерях свыше полумиллиарда леев

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/08/31590700.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210630/35311228/moldovagaz-o-poteryakh-kompanii-v-2020-godu.html

По итогам 2020 года предприятие "Молдовагаз" зарегистрировало потери на сумму порядка 680 миллионов леев. В компании объяснили, с чем это связано.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. АО "Молдовагаз" завершила 2020 год с отрицательным финансовым результатом в 676,8 миллиона леев. Соответствующий отчет был утвержден на очередном годовом общем собрании акционеров предприятия, сообщили в пресс-службе компании.

Газовая плита
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сколько сел в Молдове планируется подключить к газораспределительной сети

"Общая сумма потерь образовалась в результате нескольких основных факторов. Так, 151,2 миллиона леев приходятся на убытки от оплаты услуги по транспортировке природного газа. Они сформировались на фоне увеличения в начале 2020 года тарифа на передачу газа с 32,32 до 256,67 лея за тысячу кубометров, тогда как регулируемые тарифы на природный газ для конечных потребителей были приняты Национальным агентством по регулированию в энергетике в начале ноября того же года", – сказано в сообщении пресс-службы "Молдовагаз".

Кроме этого, как уточнили в компании, 130,6 миллиона леев приходятся на долю отрицательных тарифных отклонений (разница между фактической закупочной ценой и включенной в тариф), сформированных на протяжении прошлого года.

"Еще одна составляющая убытков в размере 365,5 миллиона леев обусловлена формированием резерва для погашения безнадежной дебиторской задолженности, как того требует молдавское законодательство и международные стандарты бухгалтерской отчетности. Оставшаяся часть потерь в размере свыше 33 миллионов леев сформировалась в связи с отклонениями по стоимости услуг на распределение газа, а также прочих расходов", – сказано в заявлении компании.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан подвел итоги общего собрания акционеров на своей странице в Facebook.

"Хочу отметить тот факт, что предприятие обеспечило надежную и бесперебойную поставку природного газа на протяжении всего года. Несмотря на пандемический период и введенный в 2020 году локдаун, удалось не допустить падения объемов поставок газа", – подчеркнул Чебан.

По его словам, "предприятия группы "Молдовагаз" успешно выполнили инвестиционную программу, в том числе по расширению газораспределительных сетей".

"Кроме этого, прошлый год отмечен выраженной ориентированностью на наших потребителей – введен целый ряд услуг, позволяющих оперативно решать возникающие вопросы и сложности. Также было положено начало реорганизации газового комплекса страны, включая внедрение требований Закона о природном газе (Третий энергопакет). Уверен, что все стоящие перед нами цели будут достигнуты", – отметил руководитель компании.

Предприятие "Молдовагаз" создано в 1999 году. ПАО "Газпром" владеет 50% акций компании, Агентство публичной собственности Республики Молдова – 35,33% акций, Комитет по управлению имуществом Приднестровья – 13,44% акций, физические и юридические лица – 1,23% акций.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Потребители оплатили счета "Молдовагаза" почти на 100%
Теги:
итоги года, "Молдовагаз"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
Germany: Bavaria hit by storm with railway lines damaged
Видео: шторм в Баварии нарушил железнодорожное сообщение
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться