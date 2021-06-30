В "Молдовагаз" рассказали о потерях свыше полумиллиарда леев

По итогам 2020 года предприятие "Молдовагаз" зарегистрировало потери на сумму порядка 680 миллионов леев. В компании объяснили, с чем это связано.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. АО "Молдовагаз" завершила 2020 год с отрицательным финансовым результатом в 676,8 миллиона леев. Соответствующий отчет был утвержден на очередном годовом общем собрании акционеров предприятия, сообщили в пресс-службе компании.

"Общая сумма потерь образовалась в результате нескольких основных факторов. Так, 151,2 миллиона леев приходятся на убытки от оплаты услуги по транспортировке природного газа. Они сформировались на фоне увеличения в начале 2020 года тарифа на передачу газа с 32,32 до 256,67 лея за тысячу кубометров, тогда как регулируемые тарифы на природный газ для конечных потребителей были приняты Национальным агентством по регулированию в энергетике в начале ноября того же года", – сказано в сообщении пресс-службы "Молдовагаз".

Кроме этого, как уточнили в компании, 130,6 миллиона леев приходятся на долю отрицательных тарифных отклонений (разница между фактической закупочной ценой и включенной в тариф), сформированных на протяжении прошлого года.

"Еще одна составляющая убытков в размере 365,5 миллиона леев обусловлена формированием резерва для погашения безнадежной дебиторской задолженности, как того требует молдавское законодательство и международные стандарты бухгалтерской отчетности. Оставшаяся часть потерь в размере свыше 33 миллионов леев сформировалась в связи с отклонениями по стоимости услуг на распределение газа, а также прочих расходов", – сказано в заявлении компании.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан подвел итоги общего собрания акционеров на своей странице в Facebook.

"Хочу отметить тот факт, что предприятие обеспечило надежную и бесперебойную поставку природного газа на протяжении всего года. Несмотря на пандемический период и введенный в 2020 году локдаун, удалось не допустить падения объемов поставок газа", – подчеркнул Чебан.

По его словам, "предприятия группы "Молдовагаз" успешно выполнили инвестиционную программу, в том числе по расширению газораспределительных сетей".

"Кроме этого, прошлый год отмечен выраженной ориентированностью на наших потребителей – введен целый ряд услуг, позволяющих оперативно решать возникающие вопросы и сложности. Также было положено начало реорганизации газового комплекса страны, включая внедрение требований Закона о природном газе (Третий энергопакет). Уверен, что все стоящие перед нами цели будут достигнуты", – отметил руководитель компании.

Предприятие "Молдовагаз" создано в 1999 году. ПАО "Газпром" владеет 50% акций компании, Агентство публичной собственности Республики Молдова – 35,33% акций, Комитет по управлению имуществом Приднестровья – 13,44% акций, физические и юридические лица – 1,23% акций.

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