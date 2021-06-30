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Укрепление молдавского лея и падение евро и доллара: курс валют на среду

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210630/35317514/Ukreplenie-moldavskogo-leya-i-padenie-evro-i-dollara-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 июн – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 1 июля. Большинство игроков пятивалютной корзины несколько ухудшат свои позиции.

Евро окажется в минусе на два бана и закрепится на уровне 21,3781 лея.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
Топ основных подорожаний: на что в Молдове взвинтили цены

Доллар за сутки немного подорожает до 17,9822 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов.

Что касается остальных валют, то 1 июля в небольшом минусе окажется российский рубль, который разместится на уровне в 0,2458 лея. Украинская гривна немного просядет до 0,6596 лея, а румынский лей упадет до 4,3383 в пересчете на нацвалюту.

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Теги:
валюты, курс

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