Стали известны новые цены на топливо: на сколько подешевеет бензин в пятницу

Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало данные, благодаря которым можно установить максимальные цены на топливо начиная со 2 июля.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. С пятницы, 2 июля в Молдове начинает действовать новая методология образования цен на топливо. Уже с этого дня, по предварительным расчетам Sputnik Молдова и заверениям представителей НАРЭ, бензин и дизтопливо в стране должно подешеветь более чем на 30 бань. Сжиженный газ же наоборот может существенно подорожать. Sputnik Молдова сделал предварительный расчет цен на топливо, которые начнут действовать 2 июля.

Как изменится цена

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обнародовало значения котировок Platts с учетом валютного курса к молдавскому лею. Исходя из этих данных топливные компании будут устанавливать цены на нефтепродукты и сжиженный газ, начиная со 2 июля.

Так, для бензина А-95 – среднее значение котировок Platts за 14 дней, умноженное на средний валютный курс за те же 14 дней составит - 12 473,45 леев за тонну, для дизтоплива этот показатель составит 10 661,53 леев, для сжиженного газа 11 337,30 леев за тонну.

Отметим, согласно новой методологии расчетов, вступившей в силу 1 июля, максимальная розничная цена на топливо будет рассчитываться по формуле:

PC = (PL * CV) / K + MC(n) + AC + TVA

Где:

PC - максимально разрешенная розничная цена;

PL - средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива за прошедшие 14 дней;

CV - средний курс валюты по отношению к лею за прошедшие 14 дней;

K - средняя плотность топлива (1319 литров на тонну для бензина, 1183 литров/тонна для дизтоплива, 1773 литров/тонна для сжиженного газа);

MC(n) - торговая маржа компаний, устанавливаемая НАРЭ;

AC - ставка акциза;

TVA - ставка НДС.

Согласно методологии, НАРЭ ежедневно к 12.00 обязано публиковать показатель (PL * CV) из указанной формулы, который должен применяться начиная со следующего дня.

По предварительным расчетам Sputnik Молдова, исходя из данных опубликованных НАРЭ, 2 июля в Молдове будут установлены следующие максимальные цены продажи топлива:

Бензин А-95 - 20,05

Дизтопливо - 16,38

Сжиженный газ - 11,33

1 июля бензин А-95 на АЗС стоит 20,37-20,40 леев за литр, цена дизтоплива 16,75 - 16,80 леев, сжиженного газа - 10,92-10,95 леев за литр.

Соответственно, бензин 2 июля подешевеет чуть больше чем на 30 банов, дизтопливо станет дешевле примерно на 40 банов, а сжиженный газ, наоборот, может подорожать на 30-35 банов.

Расчеты Sputnik Молдова частично подтвердил один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ. Он сообщил, что хоть сам и не делал точных подсчетов, но может сказать с уверенностью, что цена на бензин и дизтопливо опустится примерно на 30 банов, а газ, наоборот, существенно подорожает.

"Я не делал расчеты. Цена (на нефтепродукты - прим. ред.) будет где-то минус 30 с чем-то бань. На газ цена будет значительно выше. Такова реальность. За то все транспарентно", - заявил Крянгэ.

Как реагируют топливные компании

Как известно топливные компании встретили новую методологию в штыки. Эксперты считают, что если крупные молдавские компании пойдут на крайние меры и остановят импорт, то для нашей страны ситуация может быть довольно сложной.

В НАРЭ же к недовольству поставщиков относятся спокойнее. Как заявил Sputnik Молдова Штефан Княнгэ, длительного саботажа от топливных компаний вряд ли стоит ожидать.

"Я не вижу никакого смысла не ввозить топливо. Мы вчера смотрели на импорт. Топливо ввозится в страну как в прежние времена. Даже если будет какой-нибудь саботаж, может быть на один день. Если что-то подобное произойдет, за них возьмется прокуратура. Так делать нельзя. Я не вижу смысла", - заявил Крянгэ.

По словам директора НАРЭ, компании наверняка готовятся оспорить методологию, уже сейчас есть обращение в Конституционный суд от одного из депутатов.

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