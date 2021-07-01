Эксперт: пенсионеры Молдовы недополучают почти половину положенных денег

На данный момент Пенсионный фонд Молдовы - уже банкрот, его на 40% вынуждено субсидировать государство, утверждает экономист Вячеслав Ионицэ.

КИШИНЕВ, 1 июл – Sputnik. В Молдове с первого июля в очередной раз на полгода повышен пенсионный возраст женщин (теперь он составляет 59 лет и шесть месяцев) и судей (50 лет и шесть месяцев).

Вместе с тем пенсионеры остаются в республике самой уязвимой частью общества.

"На сегодняшний день в Молдове на двух работающих в реальном секторе экономики приходятся один бюджетник и два пенсионера, – говорит в интервью Sputnik Молдова известный молдавский экономист Вячеслав Ионицэ. – Кроме того, как бы мы здесь, в Молдове, ни жаловались на судьбу, но за последние полтора десятка лет продолжительность жизни в стране выросла на пять лет. И это также значительно усилило давление на отечественную пенсионную систему".

Ионицэ отмечает, что молдавский Пенсионный фонд сейчас покрывает не более 60% нужд своих "подопечных". Остальные 40% государство вынуждено изымать из казны, чтобы свои деньги могли получить все пенсионеры Молдовы. А значит, неминуемо урезаются зарплаты бюджетников.

Еще хуже другое – урезаются инвестиции, что, по словам Ионицэ, "попросту убивает инфраструктуру страны".

"Вот в ходе нынешней предвыборной кампании политики наперебой обещают поднять в республике пенсии, соревнуясь в том, кто предложит больше. К сожалению, все это от лукавого и не имеет никакого отношения к пенсионной системе", – утверждает эксперт.

И напоминает: еще в 1952 году Международная организация труда создала конвенцию, согласно которой средняя пенсия не может составлять менее 40% от средней же заработной платы. К сегодняшнему дню к этому документу уже присоединились, например, Румыния и Россия. Республика Молдова конвенцию не подписала по сей день.

Пенсия в современной Молдове составляет примерно 24% от зарплаты. Лучшим в постсоветской истории республики этот показатель был в 2010 году, когда держался на уровне 29%. Соответственно, сегодня молдавские пенсионеры недополучают почти половину положенных им денег.

"А как иначе? На данный момент Пенсионный фонд - уже банкрот, которого вынуждено субсидировать государство. Причем объем субсидий неуклонно растет из года в год и нынешние 40% далеко не предел, в ближайшем будущем эта цифра вырастет еще. А значит, мы изымаем деньги из других, не менее важных направлений", – говорит Ионицэ.

Он, кроме того, убежден, что последние изменения в молдавском законодательстве, касающиеся индексации пенсий, ситуацию лишь усугубили.

А какие факторы ее создали?

"Трудно найти в мире другую страну, где число работающих за рубежом граждан в два раза превышает количество работников (бюджетную сферу я сейчас исключаю) внутри страны. А в современной Молдове - пожалуйста: из миллиона двухсот тысяч работающих 800 тысяч трудятся за границей и 400 тысяч - в реальном секторе экономики страны", – сообщил экономист.

Люди уезжают из страны, не желая работать за низкие зарплаты и в том числе фактом своего отъезда лишают национальную экономику перспективы эти зарплаты повысить – замкнутый круг, как он есть.

При этом ситуация на рынке труда Молдовы - ужасающая, рабочих рук попросту нет, - отмечает Ионицэ. С отечественными кадрами уже такая беда, что недавно пришлось на законодательном уровне упрощать правила для иностранцев, желающих работать в республике.

А еще по итогам минувшего года в стране зарегистрирована нулевая инфляция, и за тот же период заработная плата в Молдове выросла на целых 13% – рекордный показатель за последние 15 лет. Бизнесу, у которого доходы в лучшем случае остались на прежнем уровне, пришлось поднимать зарплаты работникам на фоне всего букета проблем ковидного года, что, как выразился Ионицэ, "очень больно".

"Если говорим о зарплате, то вот вам цифра. В средней молдавской компании средний объем выручки на одного работника – примерно 600 тысяч леев в год. Будем считать, что 15% этой выручки бизнесмен выдает в виде зарплаты, и это получается около 100 тысяч леев в год. Отнимаем от этой цифры 40% налогов и получаем скудную зарплату работника в пять тысяч леев в месяц", – делится подсчетами экономист.

Единственный, по его мнению, сектор экономики, реально создающий новые рабочие места, – свободные экономические зоны. Но средние показатели инвестиций в предприятия, работающие там, колеблются в Молдове в пределах 10-12 тысяч долларов на одно рабочее место. Для сравнения - в соседней Румынии этот показатель приближается к полумиллиону долларов.

"Конечно, в целом по Румынии ситуация тоже не ахти, но лучше нашей. А в развитых странах один работник, вовлеченный в наукоемкое производство, может давать работодателю ежегодную выручку в несколько миллионов долларов. Такое предприятие тратит на работника три-пять процентов от своей выручки, предлагая при этом ему весьма и весьма достойную зарплату", – говорит Ионицэ.

В Молдове же зарплата работника зачастую "съедает" до 20% от выручки и все равно составляет пять-шесть тысяч леев.

"Вот вам и ответ: беда молдавских пенсионеров – примитивная, неэффективная экономика", – резюмирует экономист.

И никакими предвыборными обещаниями эту ситуацию не исправить.

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