Санду поговорила с виноделами: какие проблемы обсудили

Майя Санду заверила молдавских виноделов, что будет решать их проблемы вместе с новым правительством.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду побеседовала в четверг в онлайн-формате с представителями винодельческой отрасли страны. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Виноделы рассказали президенту о проблемах, с которыми они сталкиваются, и предложили решения, которые "могут быть реализованы только с помощью ответственного и заинтересованного в развитии отрасли" правительства.

"Среди наиболее обсуждаемых проблем - необходимость помощи государства в обеспечении виноделов сырьем, путем увеличения площади плантаций новых сортов винограда, создание устойчивой системы страхования и принятие мер по смягчению воздействия изменения климата, увеличение субсидий и обеспечение доступа к дешевым источникам финансирования, строительство ирригационных систем", - отметила Санду.

Глава государства заверила виноделов, что эти вопросы она решит со следующим правительством.

"Мы установили, что государство должно вносить больший вклад, в том числе через свои дипломатические миссии, в продвижение молдавских продуктов за рубежом, и я пообещала, что буду требовать этого от ответственных структур", - подытожила Майя Санду.

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