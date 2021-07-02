13:57 02 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.01
  • RUB0.25
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций

Торопитесь заправиться: упали цены на бензин и дизельное топливо

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/0e/35110346.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210702/35340720/toropites-zapravitsya-upali-tseny-na-benzin-i-dizelnoe-toplivo.html

Водители, прибывшие на автозаправки утром 2 июля, были приятно удивлены, обнаружив, что цены на бензин и дизельное топливо упали. Однако на сжиженный газ тариф вырос.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Операторы нефтяного рынка в Молдове подчинились новой методологии формирования цен на топливо, утвержденной Национальным агентством по регулированию энергетики (НАРЭ), которая была опубликована в Официальном мониторе.

Согласно последнему нормативному акту, операторы обязаны скорректировать свои цены на бензин уже в первые минуты 2 июля, и это произошло в ночь на пятницу.

Бензин в канистре на автозаправке
© Sputnik / Алексей Куденко
Когда потребитель сможет сам рассчитать цену на топливо

Так, одна нефтяная компания снизила цены на бензин АИ-98 на 81 бан за литр (с 21,2 лея, как это было вечером 1 июля, до 20,39 лея утром 2 июля). Литр дизельного топлива подешевел на 52 бана (с 16,9 лея до 16,38 лея).

Взамен выросла цена на сжиженный газ: с 10,95 до 11,33 лея за литр, то есть на 38 банов больше.

Новая методология

Напомним, что с четверга, 1 июля, НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.

Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova7

По теме

Стали известны новые цены на топливо: на сколько подешевеет бензин в пятницу
Молдова может остаться без бензина: на сколько хватит запасов топлива
НАРЭ требует от топливных компаний отменить повышение цен на бензин

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: это просто космос – объявлен шорт-лист конкурса Astronomy Photographer
USA: Virgin Orbit's Boeing 747-400 helps bring satellites into orbit
Видео: Boeing-747 помогает вывести спутники на орбиту
Итоговый список кандидатов на выборах в Молдове
Выборы в Молдове-2021: итоговый список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться