Торопитесь заправиться: упали цены на бензин и дизельное топливо

Водители, прибывшие на автозаправки утром 2 июля, были приятно удивлены, обнаружив, что цены на бензин и дизельное топливо упали. Однако на сжиженный газ тариф вырос.

КИШИНЕВ, 2 июл - Sputnik. Операторы нефтяного рынка в Молдове подчинились новой методологии формирования цен на топливо, утвержденной Национальным агентством по регулированию энергетики (НАРЭ), которая была опубликована в Официальном мониторе.

Согласно последнему нормативному акту, операторы обязаны скорректировать свои цены на бензин уже в первые минуты 2 июля, и это произошло в ночь на пятницу.

Так, одна нефтяная компания снизила цены на бензин АИ-98 на 81 бан за литр (с 21,2 лея, как это было вечером 1 июля, до 20,39 лея утром 2 июля). Литр дизельного топлива подешевел на 52 бана (с 16,9 лея до 16,38 лея).

Взамен выросла цена на сжиженный газ: с 10,95 до 11,33 лея за литр, то есть на 38 банов больше.

Новая методология

Напомним, что с четверга, 1 июля, НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.

Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.

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