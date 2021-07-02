Румынский Transgaz готовится поставлять газ в Молдову — что случится с ценой

С октября текущего года газ из Российской Федерации может поставляться в Республику Молдова по газопроводу Яссы - Унгены - Кишинев.

КИШИНЕВ, 2 июл – Sputnik. С осени этого года Республика Молдова сможет импортировать российский газ через Румынию. Газ, так же как и сейчас будет поступать от "Газпрома", но эксперты допускают, что цена на него для потребителей в Молдове может вырасти.

В конце июня 2021 года глава румынской газотранспортной компании Transgaz Ион Стериан заявил в интервью местной прессе, что компания готовится после завершения модернизации на компрессорных станциях Онешты и Герэешты начать экспортировать газ в Республику Молдова и косвенно заменить украинский маршрут румынским.

"Мы ведем переговоры с "Молдовагазом". Наряду с двумя станциями - Онешты и Герэешты - будет завершен газопровод Онешты - Герэешты -Летсканы, который будет связан с газопроводом Унгены - Кишинев, а с 1 октября от 4,5 до 6 миллионов кубических метров (в сутки, вероятно) пойдет в Республику Молдова для обеспечения потребления газа части Кишинева, который является крупнейшим потребителем газа в Республике Молдова", — сказал Стериан.

Также, по его словам, молдавские власти посредством компании "Молдоватрансгаз" запросили мощности для хранения газа в Румынии. Согласно законодательству Республики Молдова, запасы газа в стране должны составлять 20% от общего годового потребления. Они будут использоваться для покрытия пикового потребления в Республика Молдова.

Ион Стериан отметил, что газ, который поступит в Республику Молдова, скорее всего, будет российским, а не закупленным у румынских производителей.

Директор Российского фонда развития энергетики Сергей Пикин объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему Москва изучает возможность поставок газа через Румынию. Эксперт утверждает, что этот маршрут является альтернативой транзиту через Украину, учитывая непростые отношения "Газпрома" с Киевом.

"Есть "Турецкий поток", есть трансбалканский коридор, который работает в обоих направлениях. Следовательно, по этому маршруту будет произведена доставка газа. Это альтернатива украинскому транзиту, поэтому всех потребителей, подключенных к трансбалканскому газопроводу, "Газпром" переводит в эту систему газового снабжения", — сказал Сергей Пикин для Sputnik Moldova.

По словам экономического эксперта Сергея Унгуряну, если с румынской стороны все готово к поставкам, с молдавской частью газопровода могут возникнуть сложности.

"Пока, наверное, рано говорить. Нужны тестирование и проверка газопровода. Мы давно слышим о начале поставок, но каждый раз они откладываются", — говорит Унгуряну.

Эксперт говорит, что газопровод сможет покрыть большую часть потребления Молдовы.

Что будет с ценой на российский газ, идущий через Румынию

Директор Российского фонда развития энергетики утверждает, что цена на природный газ может измениться, если он будет осуществляться транзитом через Румынию. Кроме того, Сергей Пикин признает, что в дома Молдовы может попасть не только российский газ.

"Здесь играет роль ценообразование. Румыния может поставлять не только российский газ, но и продавать свой. Теоретически возможно. У газа нет ни паспорта, ни гражданства. Как бы то ни было, при прохождении трансбалканового коридора газ из России может по дороге смешиваться с газом, добываемым из Румынии", — заявил эксперт.

Сергей Унгуряну также считает, что цена газа, поставляемого в Молдову, может оказаться выше из-за возросшей стоимости транспортировки по обходному маршруту.

Будет ли газ в Приднестровье

Директор Фонда развития энергетики также коснулся вопроса снабжения газом Приднестровья, учитывая, что поставки будут осуществляться не через Украину, а через Румынию.

"Украинскую линию никто не демонтирует. Это не значит, что его нельзя использовать, а только то, что основной объем будет транспортироваться по "Турецкому потоку", по Трансбалканскому трубопроводу и т. д. Ничто не помешает нам использовать эту линию для Приднестровья”, — добавил Пикин.

Эксперт убежден, что транзит через Украину будет приостановлен не полностью, а лишь частично.

"Я верю, что транзит через Украину сохранится, потому что будет большой спрос. Кроме того, должны быть резервы на период ремонта других труб. Также украинские газовые хранилища можно использовать для торговли газом, то есть они могут быстро реагировать на повышенный спрос. Мы должны понимать, что Украина сама потребляет российский газ, даже если он юридически европейский. Но, проходя через Украину, он возвращается обратно", — заявил в интервью Sputnik Молдова директор Российского фонда развития энергетики.

Того же мнения придерживается и Сергей Унгуряну. Эксперт отмечает, что, скорее всего, транзит через Украину сохранится, несмотря на политические сложности.

"Газотранспортная система Украины сильно потеряет от прекращения поставок. Есть политические нюансы, но я думаю, что здравый смысл и экономическая целесообразность возьмут верх", — говорит эксперт.

Ежегодно в Республику Молдова поступает более трех миллиардов кубометров российского газа.

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