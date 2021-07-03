Могут ли убытки "Молдовагаза" привести к росту тарифов для населения

Эксперт проанализировал, может ли "Молдовагаз" настоять на повышении тарифа на природный газ и какие рычаги есть у компании, чтобы не допустить этого роста.

КИШИНЕВ, 3 июл – Sputnik. Компания "Молдовагаз" завершила 2020 год с убытками, которые превысили полмиллиарда леев. Эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну рассказал в комментарии радиостудии Sputnik Молдова, могут ли отрицательные итоги компании повлиять на бытовых потребителей – ждать ли роста тарифов на природный газ в республике.

"Мы должны понимать, что если та или иная компания работает в убыток, и если те цифры, которые были представлены, имеют за собой реальное подтверждение этих убытков, то можно ожидать определенных действий со стороны предприятия. Эти действия будут такого формата, как повышение цен или прошение о повышении тарифов, потому что известно, что этот рынок у нас регулируется очень четко и строго через Национальное агентство по регулированию в энергетике", – сказал Унгуряну.

По его словам, в таком случае в конце квартала или, может, даже раньше, если убытки окажутся еще больше, то они могут попросить НАРЭ на основании конкретных расчетов и документов о повышении тарифов на определенный процент.

"Ожидаем дальнейших решений. Потому что если уже сказали "а", то пускай говорят и "б". Посмотрим, что будет дальше делать компания или же она сможет найти какие-то резервы из доходов, которые были получены в предыдущие годы", – отметил собеседник.

На вопрос о том, готовиться ли жителям Молдовы в случае повышения тарифа на природный газ к цепному росту цен, эксперт обратил внимание на то, что этого можно ожидать.

"Но нужно понимать такой момент – влияние цены газа на цену последующей энергии – электроэнергии и теплоэнергии. Скорее всего, это коснется теплоэнергии, потому что в ней цена на газ составляет примерно 68-75%", – сказал Унгуряну.

Аналитик пояснил, что если повысятся тарифы на газ, то самый большой удар придется по этому сегменту – гигакалория обязательно подорожает для рядовых потребителей Кишинева, Бельц и других городов, где есть центральное теплоснабжение на газе.

"Второй момент касается электроэнергии, где влияние стоимости газа составляет 55-60%. И здесь опять можно ожидать подорожания. Но из всего объема электричества, которое потребляет Молдова, в стране производится примерно 20-25%. То есть не все электричество вырастет в цене вместе с возможным подорожанием газа. У нас есть еще надежда на то, что электричество, которое мы закупили извне, не так сильно повысится. Может почувствоваться на уровне 5-10%", – отметил Унгуряну.

Как уточнил эксперт, если цены на газ в Молдове повысятся, то на следующий сезон, когда будут опять согласовывать контракт на закупку электроэнергии, из-за того, что этот рынок очень открытый и все игроки будут знать, что дешевле у Молдовы не получится взять где-то электроэнергию, то они тоже будут повышать свои цены.

"Это не напрямую будет влиять, а станет косвенным фактором, который будет влиять на то, что поставщики электроэнергии извне Молдовы, где мы покупаем 80% электроэнергии, тоже будут иметь тенденцию повышать цену", – сказал Унгуряну.

Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан, подводя итоги общего собрания акционеров, обратил внимание на тот факт, что предприятие обеспечило надежную и бесперебойную поставку природного газа на протяжении всего 2020 года.

"Несмотря на пандемический период и введенный в 2020 году локдаун, удалось не допустить падения объемов поставок газа", – подчеркнул Чебан.

По его словам, "предприятия группы "Молдовагаз" успешно выполнили инвестиционную программу, в том числе по расширению газораспределительных сетей".

"Кроме этого, прошлый год отмечен выраженной ориентированностью на наших потребителей – введен целый ряд услуг, позволяющих оперативно решать возникающие вопросы и сложности. Также было положено начало реорганизации газового комплекса страны, включая внедрение требований Закона о природном газе (Третий энергопакет). Уверен, что все стоящие перед нами цели будут достигнуты", – отметил руководитель компании.

Предприятие "Молдовагаз" создано в 1999 году. ПАО "Газпром" владеет 50% акций компании, Агентство публичной собственности Республики Молдова – 35,33%, Комитет по управлению имуществом Приднестровья – 13,44%, физические и юридические лица – 1,23% акций.

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