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Ситуация на валютном рынке: обменный курс на ближайшие дни

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 5 июля. После выходных большинство основных игроков пятивалютной корзины выйдут слегка помятыми. Евро проиграет четыре бана и закрепится на уровне 21,3379 лея.

Доллар укрепится на два бана – до 18,0395 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

Что касается остальных валют, то 5 июля в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая поднимется до 0,658 лея. Российский рубль несколько сдаст позиции и будет торговаться по 0,245 лея, а румынский лей подешевеет до 4,3297 в пересчете на нацвалюту.

В выходные доллар торгуется по 18,0102 лея, евро – по 21,37 лея, российский рубль – по 0,247 лея, украинская гривна – 0,6575 лея, а румынский лей – 4,337 лея.

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Теги:
Молдова, доллар, евро

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