Сколько денег поступило в публичный бюджет Молдовы в первом полугодии 2021 года

В Минфине рассказали, сколько средств поступило в публичный бюджет и каковы расходы государства. Также в ведомстве подтвердили, что риска прекращения выплат зарплат, пенсий и социальных компенсаций нет.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. В январе-июне 2021 года в национальном публичном бюджете накоплены доходы в размере 34,9 миллиарда леев, что составляет более одного миллиарда 635 миллионов евро. Эта сумма увеличилась на 5,9 миллиарда леев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве финансов.

Поступления в бюджет

Как уточнили в Минфине, исполнение национального публичного бюджета завершилось дефицитом в 3,3 миллиарда леев. При этом сальдо средств на составных счетах национального публичного бюджета оценивалось в 9,6 миллиарда леев.

"Доходы госбюджета за первые 6 месяцев 2021 года составили 21,5 миллиарда леев. По сравнению с тем же периодом прошлого года они увеличились на четыре миллиарда леев. Доходы, находящиеся в ведении Государственной налоговой службы, составили 9,6 миллиарда леев, что на 1,5 миллиарда леев больше, чем за аналогичный период 2020 года, а доходы, администрируемые Таможенной службой, составили 12,6 миллиардов леев, увеличившись на 2,7 миллиарда по сравнению с тем же периодом прошлого года", – сообщили в министерстве.

По данным ведомства, расходы в этот период составили 38,2 миллиарда леев, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года больше на 5,7 миллиарда. Таким образом, расходы государственного бюджета исполнены на 26,3 миллиарда леев, что на четыре миллиарда леев больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Исполнение госбюджета завершилось дефицитом в размере 4,8 миллиарда леев и находится на уровне аналогичного периода прошлого года. Сальдо средств на счетах государственного бюджета составило 5,9 миллиарда леев.

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"Минфин обеспечил выполнение всех платежных обязательств за январь-июнь этого года, все выплаты полностью профинансированы. Согласно Закону о государственных финансах и налогово-бюджетной ответственности, приоритетом является выполнение обязательств по обслуживанию внешнего и внутреннего государственного долга, а также по выплате зарплат, пенсий и социальных пособий. Также подтверждаем, что отсутствуют риски неисполнения или прекращения выплат", – пояснили в Минфине.

Государственный бюджет на 2021 год утвержден по доходам на сумму 41 415 400 леев и по расходам на сумму 55 399 600 леев с дефицитом в размере 13 984 20 леев.

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