Все основные валюты пошли в рост: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 6 июля. Все основные валюты, в том числе американский доллар и евро, укрепят свои позиции по отношению к молдавскому лею.

Евро прибавит в цене сразу 14 банов и закрепится на уровне 21,4817 лея.

Доллар несколько подорожает, закрепившись за "психологическим порогом" — до 18,0861 лея.

Что касается остальных валют, то 6 июля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который разместится на уровне в 0,2466 лея. Украинская гривна немного вырастет в цене, до 0,6631 лея, а румынский лей — до 4,3601 в пересчете на нацвалюту.

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