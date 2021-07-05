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Bалютный курс

Все основные валюты пошли в рост: курс валют на вторник

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210705/35380778/vse-osnovnye-valyuty-poshli-v-rost-kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 6 июля. Все основные валюты, в том числе американский доллар и евро, укрепят свои позиции по отношению к молдавскому лею.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
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Евро прибавит в цене сразу 14 банов и закрепится на уровне 21,4817 лея.

Доллар несколько подорожает, закрепившись за "психологическим порогом" — до 18,0861 лея.

Что касается остальных валют, то 6 июля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который разместится на уровне в 0,2466 лея. Украинская гривна немного вырастет в цене, до 0,6631 лея, а румынский лей — до 4,3601 в пересчете на нацвалюту.

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Теги:
деньги, Нацбанк, курс валют

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