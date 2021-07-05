Урожай проблем: выборы в парламент оказались дороже сельского хозяйства

В начале июля молдавские фермеры вышли на протестную акцию к зданию администрации президента, озвучив уже ставшие традиционными претензии к государству.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Собравшиеся у президентуры озвучили уже ставшие традиционными претензии: "закрытие" российского рынка, дорогое топливо, отсутствие субсидий и помощи от государства. В аппарате Майи Санду митинг сочли политическим, адресовав проблемы аграриев прежнему руководству страны.

С какими трудностями сталкиваются сельхозпроизводители в республике и что предпринимает власть для решения имеющихся проблем – разбирался Sputnik.

Выборы важнее продовольствия

В минувший четверг, 1 июля, несколько десятков молдавских фермеров собрались у президентуры в Кишиневе, требуя от Майи Санду снизить цены на дизельное топливо и оказать им финансовую помощь, обещанную действующим президентом Молдовы во время предвыборной кампании 2020 года.

Реакция на митинг аграриев последовала незамедлительно. В аппарате главы государства акцию охарактеризовали как "явный предвыборный протест", организаторы которого перепутали президента с кандидатом в депутаты.

"Однако, выходя за рамки этого аспекта, мы считаем, что проблемы фермеров мотивированы и должны быть адресованы тем, кто их создал, тем, кто покинул администрацию президента 24 декабря 2020 года", – добавили там.

Между тем еще в середине апреля на встрече с представителями ассоциаций агропродовольственного сектора Майя Санду признавала, что сельскохозяйственный сектор Молдовы нуждается в крупных субсидиях для повышения конкурентоспособности продукции.

В своей предвыборной программе она указывала на необходимость увеличить Национальный фонд развития сельского хозяйства и окружающей среды до 1,5 миллиарда леев. Однако в нынешнем году он составляет заметно меньше – 1,1 миллиарда леев. Большая часть этих денег (820 миллиона) уйдет на погашение имеющихся долгов. Поэтому рассчитывать на скорую выплату субсидий аграриям не стоит.

Не лучше обстоят дела и с выплатами, призванным компенсировать убытки фермеров из-за непогоды. За последние два месяца дожди и грады нанесли серьезный урон сельскому хозяйству страны. Для его покрытия потребуется 246 миллиона леев, сообщал ранее глава Минсельхоза Ион Пержу.

"Мы попросили у правительства изыскать эти средства, потому что резерв практически исчерпан. Большая часть денег была выделена на досрочные выборы. Меня сейчас интересует сельскохозяйственный сектор, а не голосование", – подчеркивал он.

В мае кабинет министров Молдовы выделил 70 миллиона леев из Резервного фонда (составляющего 95 миллиона) на организацию и проведение досрочных парламентских выборов. В результате у республики просто не остается денег на ликвидацию последствий стихийных бедствий, что ставит под угрозу проведение сезонных работ.

"Сейчас у нас отсутствуют полностью дееспособное правительство и парламент, которые бы могли направить деньги пострадавшим фермерам, – замечает глава Института рыночной экономики Роман Киркэ. – Резервный фонд почти полностью пошел на организацию досрочных выборов. Конечно, можно скорректировать бюджет, но сделать это способен только парламент. Получается замкнутый круг. Аграрии ждут выборов, но ведь еще неизвестно, как быстро соберется новый парламент и смогут ли они принять необходимые изменения в бюджет".

В нынешних условиях правительство Молдовы должно найти дополнительные ресурсы и поддержать сельхозпроизводителей, стоящих на грани банкротства, указывал в конце июня председатель Партии социалистов Игорь Додон. Он напомнил, что в 2020 году на помощь фермерам было выделено свыше 320 миллиона леев.

Дизельные спекуляции

Субсидии и компенсации – не единственные болезненные "точки" молдавских фермеров. В начале июня аграрные производители пригрозили выйти на акции протеста, если Совет по конкуренции и Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) не предотвратят дальнейшее повышение цен на топливо.

В их совместном заявлении указывалось, что с декабря 2020 года стоимость топлива выросла на 33%. Такая ситуация, подчеркивали фермеры, неизбежно приведет к подорожанию продуктов в стране. На необходимость борьбы с "серыми" схемами в области снабжения топлива указывала в своей предвыборной программе и Майя Санду.

Для лучшего контроля за рынком нефтепродуктов НАРЭ разработало новую методологию расчетов, которая вступила в действие с 1 июля. Фактически, агентство установило предельные цены на топливо, рассчитанные на основе международных котировок.

"Методология получилась очень "корявой". Более 75% из всех потребляемых в Молдове нефтепродуктов составляет дизельное топливо. Самый большой потребитель дизеля – аграрии. По этой причине у нас были две розничные цены. Первая – для обычных автомобилистов, а вторая – для сельскохозяйственных производителей – примерно на лей ниже. По новой методологии фермеры топливо со скидкой больше не получат. Я понимаю, что чиновники хотели перед выборами порадовать граждан, но, сами того не подозревая, они рикошетом задели аграриев", – обращает внимание экономист Вячеслав Ионицэ.

При этом прогнозируемое операторами рынка снижение стоимости дизельного топлива в Молдове будет связано исключительно с политическими факторами, считает экономический обозреватель Анатолий Игнат.

"Наша ценообразующая политика крайне непрозрачна. Цены на дизель растут далеко не по экономическим причинам. В июне они повышались дважды. Мы привыкли к росту цен, но их необоснованное и неоднократное повышение вызывает некоторые вопросы. Например, подходит время уборки урожая – стоимость топлива сразу растет. С другой стороны, накануне выборов цены начнут опускаться. Это очень популистский жест. Его цель понятна – показать заботу о фермерах. Только я сомневаюсь, что они ее почувствуют", – уверяет он.

Исправить ситуацию не способна и Румыния, которая на безвозмездной основе поставила в Молдову 5 тыс. тонн дизельного топлива, добавляет Роман Киркэ.

"Пять тысяч тонн румынского дизеля – явно недостаточно. Сама организация сельского хозяйства не должна основываться на бесплатном предоставлении топлива. Проблема с ним сейчас возникла не из-за дефицита. Многие компании, торгующие топливом на молдавском рынке, воспользовались нестабильной политической обстановкой и повышали цены", – указывает эксперт.

Недоступный российский рынок

Дополнительные проблемы аграриям приносит нежелание действующего руководства страны решить вопрос с продлением срока действия нулевой пошлины для некоторых продовольственных товаров при поставках в Россию. Благодаря ей экспортеры из Молдовы экономили от 300 до 500 миллионов леев ежегодно.

Действие этой льготы прекратилось еще в апреле. С тех пор Майя Санду предприняла лишь одну попытку ее продлить, сделав запрос в Россию. К положительному результату, впрочем, эта просьба не привела.

Кстати, визит Майи Санду в Россию до сих пор не состоялся – в должность президента Молдовы она вступила в декабре прошлого года и за это время побывала на Украине, в Бельгии, Франции, Румынии и Германии.

Недоступность российского рынка для мелких и средних хозяйств усиливает непрозрачная система организации экспорта, отмечает экономист Сергей Унгуряну.

"Сейчас это происходит через посредников, которые диктуют свои условия аграриям, особенно малым и средним. Зачастую такие посредники работают нечестным путем. Поэтому нужно дать нашим фермерам возможность попасть на российский рынок со своей продукцией, минуя их. Для этого важно разработать четкие и ясные критерии: кто может экспортировать, в каких объемах, какую продукцию. Пока наши производители об этом информированы очень плохо", – заключает собеседник Sputnik.

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