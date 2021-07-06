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Внешний долг

У кого Молдова берет взаймы: внешний долг страны - 68% ВВП

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210706/35383923/U-kogo-Moldova-beret-vzaymy-vneshniy-dolg-strany-68-VVP.html

За первый квартал этого года внешний долг Молдовы снизился на 1,2 процента, сообщает национальный банк страны.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Нацбанк Молдовы (НБМ) сообщил, что, по предварительным данным, валовой внешний долг страны снизился в первом квартале на 1,2% и к 31 марта 2021 года составил 8253,89 миллиона долларов США, что составляет 68,0% к ВВП страны.

В информации, представленной НБМ, говорится, что государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 2360,49 миллиона долларов США, или 28,6% от общего внешнего долга.

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Структура государственного внешнего долга по кредиторам по состоянию на 31 марта показывает, что основным кредитором государства остается Всемирный банк с долей 33,2% от общей суммы. За ним следуют МВФ с 27,3% и Европейский инвестиционный банк с 17,9%. Необеспеченный частный внешний долг составил 5893,40 миллиона долларов, что на 0,6% меньше, чем на 31 декабря прошлого года.

Наибольшую долю валового сальдо внешнего долга составляет долгосрочный долг (71,2 процента), который на 31 марта 2021 года составил 5 миллиардов 874,98 миллиона долларов США - это на 1,6: меньше, чем на начало года. Краткосрочный внешний долг снизился на 0,3% за первый квартал этого года и на 31 марта текущего года составил 2 миллиарда 378,91 миллиона долларов США.

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Теги:
финансы, Молдова, внешний долг, ВВП

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