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Ситуация на валютном рынке: обменный курс на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210706/35391845/situatsiya-na-valyutnom-rynke-obmennyy-kurs.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, седьмое июля. Большинство игроков пятивалютной корзины несколько ухудшат свои позиции.

Евро окажется в минусе, незначительно потеряв в цене, он закрепится на уровне 21,3898 лея.

Доллар за сутки также потеряет в весе и остановится на отметке 18,0650 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

Что касается остальных валют, то седьмого июля они также "просядут". Российский рубль зафиксируется на отметке 0,2459 лея, украинская гривна – 0,6624 лея. Румынский лей будет стоить 4,3417 лея молдавского.

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