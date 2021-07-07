Молдавский лей продолжает крепнуть: обменный курс на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 8 июля. Большинство игроков пятивалютной корзины несколько ухудшат свои позиции.

Евро окажется в минусе, незначительно потеряв в цене, он закрепится на уровне 21,3511 лея.

Доллар за сутки также потеряет в весе и остановится на отметке 18,0628 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

Что касается остальных валют, то 8 июля они также "просядут". Российский рубль зафиксируется на отметке 0,2432 лея, украинская гривна – 0,6623 лея. Румынский лей будет стоить 4,3338 лея молдавского.

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