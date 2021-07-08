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Заправочный пистолет. Архивное фото

Эксперт: почему в Молдове цены на бензин неконтролируемо растут

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210708/35404447/ekspert-pochemu-tseny-na-benzin-nekontroliruemo-rastut-v-moldove.html

Экономический эксперт считает, что рост цен на топливо в Молдове значительно опережает подорожание нефтепродуктов в других странах Европы.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. На рынке нефтепродуктов в Молдове каждый оператор представляет свое частное дело. Каждый предприниматель создает собственную бизнес-модель и на ее основе формирует цены. Такое мнение высказал экономический эксперт в радиостудии Sputnik Молдова.

"Мне сложно об этом говорить, потому что у меня нет компетенции проверять бухгалтерские записи. Эволюцию цен на топливо в Молдове можно сравнить с некоторыми параметрами, которые формируют внешний рынок: ценой на нефть, ее изменением и обменным курсом", – отметил эксперт.

Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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По его мнению, чтобы исключить подобные субъективные факторы, стоит проанализировать динамику цен на других рынках, а для этого можно сравнить рост цен на топливо в Молдове с такими же показателями в 27 странах Европейского Союза.

"Если говорить о ценах в отдельно взятой стране, то на них может повлиять какой-то субъективный фактор. Но когда речь идет о группе стран, этот фактор сводится к минимуму и даже устраняется. Упрощенное сравнение цен на топливо в Молдове с рыночными ценами ЕС показывает, что цены в Молдове растут на 50% быстрее. Объяснить это объективными факторами невозможно", – резюмировал собеседник.

Новая методология 

Напомним, с 1 июля, НАРЭ начало контролировать рынок нефтепродуктов в соответствии с новой методикой расчетов цен. Максимальные цены устанавливаются на основе котировок Platts за 14 дней до импорта.

Новая методология расчета и применения цен на нефтепродукты была утверждена 14 июля. Таким образом, они устанавливаются каждым экономическим агентом и не могут превышать максимальные цены, определенные методологией.

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Теги:
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