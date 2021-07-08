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Курс валют

Доллар и евро растут в цене — курс валют на пятницу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210708/35418645/dollar-evro-rastut-cena-kurs-valyut-na-pyatnicu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 9 июля. Как американский доллар, так и европейская валюта укрепят свои позиции по отношению к молдавскому лею.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
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Евро прибавит в цене четыре с лишним бана и закрепится на уровне 21,3953 лея.

Доллар США подорожает менее чем на бан и будет стоить в пятницу 18,0726 лея.

Что касается остальных валют, то 9 июля в небольшом минусе окажется российский рубль, который разместится на уровне 0,2405 лея. Украинская гривна также немного упадет в цене, до 0,6620 лея. Румынский лей несколько подорожает, до 4,3424 в пересчете на национальную валюту.

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Теги:
рубль, Доллар, евро, Национальный банк, курс валют

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