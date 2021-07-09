Дешевый газ не спас от убытков: долги "Молдовагаза" лягут на граждан

В минувшем году Россия продавала газ в Молдову более чем на 30% дешевле, чем в 2019-м. Такая "скидка" не помогла "Молдовагазу" – по итогам года компания понесла серьезные убытки.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. С чем связаны убытки "Молдовагаза" и стоит ли ждать повышения тарифов на газ в ближайшие месяцы – в материале корреспондентов Sputnik Никиты Чикунова, Милены Крикуновой.

Привлекательные цены

Средняя закупочная цена российского природного газа для Молдовы в 2020 году составила 148,87 доллара США за тысячу кубометров – это на 36,3% меньше, чем в 2019-м (233,67 доллара за тысячу кубометров). Такие данные опубликовало Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

В первом квартале минувшего года республика импортировала "голубое топливо" из России по цене 180,3 доллара за тысячу кубометров, во втором - 168,3 доллара, в третьем - 136,7 доллара, а в четвертом - 114,5.

В то же время контрактная стоимость российского газа для Беларуси в 2020 году составляла 127 долларов за тысячу кубометров (при условии того, что Минску не нужно оплачивать услуги по транзиту), для Армении –165 долларов за тысячу кубометров. Цену газа для Европы в 2021 году "Газпром" установил на уровне 170 долларов США (на 35% выше, чем годом ранее).

Снижающиеся на протяжении всего прошлого года цены на российский газ для Молдовы стали отражением общегомирового тренда, указывает директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

"Совершенно неудивительно, что Молдова покупала газ дешевле, чем в 2019 году. Многие страны тоже покупали дешевле по одной простой причине: стоимость российского газа привязана к ценам на нефть. А мы знаем, что в прошлом году нефть была очень дешевой. Поэтому, очевидно, средние цены реализации газа в дальнее и ближнее зарубежье у "Газпрома" снизились", – напоминает он.

Такую точку зрения разделяет и заместитель генерального директора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, называть сниженную цену газа для Молдовы уступкой или скидкой со стороны "Газпрома" не совсем корректно.

"Это не скидка в полноценном смысле слова. Просто так сформировалась цена, привязанная к нефтяной корзине. Снижение стоимости газа для Молдовы было связано с общей конъюнктурой мирового рынка", – подчеркивает аналитик.

Благоприятная ценовая ситуация, сложившаяся в прошлом году, позволила "Молдовагазу" сэкономить свыше 40 миллионов долларов на импорте российского газа, признавался председатель правления компании Вадим Чебан.

"Экономия сложилась благодаря разнице между закупочными ценами у "Газпрома" и среднегодовыми котировками на европейских газовых хабах. Цена от "Газпрома" составляла 148 долларов за тысячу кубометров, включая стоимость транспортировки до границы Молдовы. Если же природный газ закупался бы нами на спотовом рынке, то его среднегодовая цена составила бы около 190 долларов", – заявлял он.

Безрадостные перспективы газовиков

Несмотря на более чем комфортную цену поставок российского газа энергетическая компания "Молдовагаз" завершила минувший год с отрицательным финансовым результатом. Общий убыток, по данным компании, составил 676,8 миллиона леев.

В компании это связали с целым набором факторов: подорожанием услуг по транспортировке природного газа в начале 2020 года (убыток – более 151 миллиона леев), увеличением разницы между закупочной ценой и тарифной ценой на газ для конечных потребителей (убыток более 130 миллионов), созданием денежного резерва для погашения долгов (убыток более 360 миллионов), а также прочими расходами (убыток в районе 33 миллионов).

Нынешнее финансовое состояние "Молдовагаза" не может объясняться исключительно кратковременными изменениями внешнеторговых условий, считает Вячеслав Кулагин.

По его словам, причина кроется в структурных проблемах организации внутреннего рынка газа в Молдове, в той или иной мере характерных для всех республик бывшего Советского Союза.

"В Молдове внутренние цены, по которым газ поставляется населению, регулируются государством. Они значительно ниже, чем фактическая закупочная цена. Более того, они не покрывают даже затрат по газораспределению. Поэтому у газовой компании в республике образовался отрицательный баланс, с которыми будет очень тяжело разобраться. В разные годы все постсоветские страны с подобным сталкивались. К сожалению, регулирование тарифов никогда не позволит компаниям выйти на нормальную окупаемость. Этого не произойдет даже после снижения стоимости импортируемого газа", – объясняет экономист.

Он добавляет, что предотвратить убытки "Молдовагаза" в такой ситуации могут только компенсационные выплаты из государственного бюджета или отказ от регулирования тарифов. Последнее приведет к неизбежному повышению цен на газ для жителей страны.

"Нужно понимать, что чудес не бывает. Есть себестоимость поставок, которая из-за затрат на газораспределение обычно в два раза превышает непосредственную цену импортного газа. Ее должен оплатить либо потребитель, либо нужно найти другой источник финансирования. В случае с "Молдовагазом" – это серьезные по объему дотации правительства", – рассуждает Вячеслав Кулагин.

Оказать поддержку молдавской компании мог бы "Газпром" (крупнейший акционер "Молдовагаза"), однако российский холдинг давно отошел от модели поставок по заниженным ценам, продолжает эксперт.

"У России в конце 90-х годов был период, когда мы помогали всем соседним странам и продавали им газ по очень низким ценам. Дальше был сложный, но необходимый период корректировки этой модели. Сейчас "Газпром" вывел поставки на экономически обоснованный уровень, они начали себя окупать. Возвращаться к старой схеме – нецелесообразно", – заключает собеседник Sputnik.

Газ – дорогое удовольствие

Оценивая ситуацию с убытками "Молдовагаза" и нынешней рыночной конъюнктурой, все опрошенные Sputnik эксперты прогнозируют рост тарифов на газ для населения Молдовы.

"Высокие скачки цен традиционно ожидаются к зиме, ближе к ноябрю, когда растет потребление газа. Обычно у нас это так происходит. Предпосылок для уменьшения тарифов на газ пока нет, в ближайшее время на это точно не нужно рассчитывать. Мне кажется, тарифы вырастут, но незначительно", – полагает экономист Сергей Унгурян.

Повышение тарифов станет следствием значительного удорожания газа на европейских торговых площадках из-за жаркой погоды. Сейчас стоимость "голубого топлива" на спотовых рынках превысила отметку 400 долларов за тысячу кубометров (пик пришелся на 6 июля – 464 доллара), добавляет Вячеслав Кулагин.

"Средняя цена на газ Европе в два раза выше той, что мы видели в прошлом году. Все индексы – и нефтяной, и биржевой – тоже выросли. Поэтому в 2021 году стоимость импортного газа для Молдовы должна сильно подняться. Я думаю, что она будет выше 200 долларов за тысячу кубометров, если "Газпром" не согласится искусственно занизить цену поставок для Кишинева", – полагает специалист.

Приблизительно через три месяца подорожание газа в Европе отразится на контрактных ценах, по которым Россия поставляет газ и в Молдову, резюмирует экономический обозреватель Вячеслав Кунев.

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