Курс валют на понедельник – что будет с леем после выборов

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 12 июля. Как американский доллар, так и европейская валюта укрепят свои позиции по отношению к молдавскому лею.

Евро прибавит в цене пять банов и закрепится на уровне 21,4402лея.

Доллар США подорожает на бан и будет стоить в пятницу 18,0816 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

Что касается остальных валют, то 12 июля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который разместится на уровне 0,2434 лея. Украинская гривна немного упадет в цене, до 0,6616 лея. Румынский лей несколько подорожает до 4,3502 в пересчете на национальную валюту.

В выходные доллар торгуется по 18,0726 лея, евро – по 21,3953 лея, российский рубль – по 0,2405 лея, украинская гривна – по 0,6620 лея, а румынский лей – по 4,3424 лея.

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