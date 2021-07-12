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Курс валют на вторник – лей отбирает свое у иностранных валют

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 13 июля. Как американский доллар, так и европейская валюта потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.

Евро подешевеет на пять банов и закрепится на уровне 21,3932 лея.

Доллар США подешевеет на два бана и будет стоить во вторник 18,0601 лея.

Магазин. Архивное фото
© Sputnik / Maksim Blinov
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).

Что касается остальных валют, то 13 июля немного потеряет российский рубль, который разместится на уровне 0,2416 лея. Украинская гривна немного укрепится в цене, до 0,6619 лея. Румынский лей несколько подешевеет до 4,3411 в пересчете на национальную валюту.

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Теги:
валюта, курс

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