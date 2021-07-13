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В Гагаузии «один день год кормит» аграрии довольны урожаем зерновых

В Гагаузии "один день год кормит" – аграрии довольны урожаем зерновых

© Sputnik / Maxim Topal
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210713/35501779/gagauzia-agrarii-dovolny-urozhaem-zernovykh.html

Погода помогает гагаузским сельхозпроизводителям, которые надеются на хороший урожай, чтобы покрыть убытки прошлого года.

КОМРАТ, 13 июл - Sputnik, Максим Топал. Несмотря на затяжные дожди, которые помешали аграриям своевременно начать уборку зерновых, урожайность радует сельхозпроизводителей – пшеницы в этом году должно быть много.

По словам руководителя одного из крупнейших хозяйств автономии Семена Новака, урожай этого года будет в разы выше прошлогоднего.

Семена Новак
© Sputnik / Maxim Topal
Семен Новак
"У нас 550 гектаров засеяно пшеницей. Средний урожай на данный момент составляет около 4 тонн с гектара. Это поле не из самых "сильных", но даже с него за день мы уберем больше, чем в прошлом году за весь сезон", – рассказал Новак.

Уборка урожая полным ходом идет и в других хозяйствах. Первой группой хлебов в автономии засеяно 48 тысяч гектаров, рассказал начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло.

"Основная культура на уборке – озимая пшеница, ее чуть больше 35 тысяч гектаров. Уборку мы начали с ячменя, гороха, рапса. Сейчас хозяйства приступают и к пшенице. Ячменя убрано чуть более 50%, убрали 400 гектаров гороха и почти тысячу гектаров рапса. Урожаи по всем культурам неплохие", – отметил Димитрогло.

Всего аграриям из Гагаузии предстоит убрать 45 тысяч гектаров сельхозугодий. Они планируют, что уборка должна закончиться максимум через 2 недели.

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Теги:
Гагаузия, пшеница, урожай

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