В СМИ появились документы о якобы картельном сговоре топливных компаний

В распоряжение журналистов одного из молдавских телеканалов попал документ, якобы подготовленный Советом по конкуренции и раскрывающий картельное соглашение между несколькими топливными компаниями в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Журналисты одного из частных телеканалов в Республике Молдова обнародовали документ, который якобы был подготовлен Советом по конкуренции и содержит информацию об участии некоторых из крупнейших нефтяных компаний нашей страны в "картельном сговоре".

Эти компании предположительно действовали согласованно при установлении цен на топливо, а также при продаже нефти и сжиженного газа третьим сторонам. Такие нарушения, якобы, были зарегистрированы с 15 мая 2019 года по 18 января 2021 года.

"За период расследования компании меняли цены на один и тот же ассортимент продукции, в один и тот же период и на одну и ту же сумму примерно 10 раз. Такая практика в отношении цен на основные нефтепродукты на сжиженный газ применялась для того, чтобы сохранить долю рынка и таким образом контролировать рынок", - говорится в опубликованном журналистами документе.

По словам авторов, фигурирующие в отчете компании "отказались вести себя независимо, чтобы устранить неопределенность в поведении конкурентов".

"Единообразие в повышении цен можно объяснить только общим намерением сторон скорректировать уровень цен и избежать рисков изменения условий конкуренции, которые присущи любому изменению цен", - говорится в документе.

Авторы исследования потребовали, чтобы все эти компании были оштрафованы за совершенные противоправные действия на сумму до 4% от оборота. Совет по конкуренции пока не подтвердил достоверность отчета, опубликованного в прессе.

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